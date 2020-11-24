https://ria.ru/20201124/sotrudnichestvo-1586087580.html

Россия готова сотрудничать с Литвой на принципах добрососедства

Россия готова сотрудничать с Литвой на принципах добрососедства

Россия готова сотрудничать с Литвой на принципах добрососедства, рассчитывает на взаимный настрой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:25

2020-11-24T14:25

2020-11-24T14:35

россия

владимир путин

литва

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Литвой на принципах добрососедства, рассчитывает на взаимный настрой, заявил президент РФ Владимир Путин."Как представляется, могло бы быть более активным и разноплановым наше взаимодействие с Литвой. Тем более, что мы, как известно, соседи, близкие соседи. Мы готовы к сотрудничеству на принципах добрососедства и уважения друг к другу. И хотел бы я видеть такой же подход и со стороны наших литовских коллег", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

https://ria.ru/20200723/1574814401.html

россия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, литва, в мире