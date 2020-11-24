https://ria.ru/20201124/sotrudnichestvo-1586087580.html
Россия готова сотрудничать с Литвой на принципах добрососедства
Россия готова сотрудничать с Литвой на принципах добрососедства
Россия готова сотрудничать с Литвой на принципах добрососедства, рассчитывает на взаимный настрой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:25
2020-11-24T14:25
2020-11-24T14:35
россия
владимир путин
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586081313_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2e23795e1144ecba8ef436d243056b98.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Литвой на принципах добрососедства, рассчитывает на взаимный настрой, заявил президент РФ Владимир Путин."Как представляется, могло бы быть более активным и разноплановым наше взаимодействие с Литвой. Тем более, что мы, как известно, соседи, близкие соседи. Мы готовы к сотрудничеству на принципах добрососедства и уважения друг к другу. И хотел бы я видеть такой же подход и со стороны наших литовских коллег", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
https://ria.ru/20200723/1574814401.html
россия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586081313_247:0:2978:2048_1400x0_80_0_0_58620215f7370522c66041b294e6ee6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, литва, в мире