Лукашенко заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Западом
11:17 24.11.2020 (обновлено: 13:26 24.11.2020)
МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Белоруссия заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с западными странами, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, данное заявление прозвучало на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран - Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана, а также Мальтийского ордена.
"С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными", - приводятся в сообщении слова президента.
При этом он подчеркнул, что белорусская сторона исключает любое политическое и экономическое давление. "В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия", - заявил Лукашенко.
Глава государства заметил, что Белоруссия способна дать ответ на санкции. "Любое давление на нас, а тем более введение каких-то санкций… Я честно и отрыто заявляю: последуют аналогичные ответы, и они будут более болезненны для европейского сообщества прежде всего", - сказал президент.
Он добавил, что странам "не следует идти этой дорогой".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Между тем ряд западных стран ввели персональные санкции против лиц, которых считают причастными к нарушениям на выборах и подавлению протестов.
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