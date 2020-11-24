https://ria.ru/20201124/sotrudnichestvo-1586040375.html

Лукашенко заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Западом

Лукашенко заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Западом

Белоруссия заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с западными странами, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:17

2020-11-24T11:17

2020-11-24T13:26

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Белоруссия заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с западными странами, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, данное заявление прозвучало на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран - Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана, а также Мальтийского ордена.При этом он подчеркнул, что белорусская сторона исключает любое политическое и экономическое давление. "В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия", - заявил Лукашенко.Глава государства заметил, что Белоруссия способна дать ответ на санкции. "Любое давление на нас, а тем более введение каких-то санкций… Я честно и отрыто заявляю: последуют аналогичные ответы, и они будут более болезненны для европейского сообщества прежде всего", - сказал президент. Он добавил, что странам "не следует идти этой дорогой".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Между тем ряд западных стран ввели персональные санкции против лиц, которых считают причастными к нарушениям на выборах и подавлению протестов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201124/lukashenko-1586052772.html

https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584552588.html

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, в мире