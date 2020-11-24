Церемония награждения соревнований по фоновой ходьбе "Человек идущий"
25 ноября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится церемония награждения победителей всероссийских соревнований по фоновой ходьбе "Человек идущий" в командном зачете.
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К участию приглашены:
- президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации, академик Лео БОКЕРИЯ;
- заместитель Министра спорта РФ Марина ТОМИЛОВА;
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ;
- президент Российской академии образования, декан факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Юрий ЗИНЧЕНКО;
- двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей ВОЕВОДА;
- двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса РЕЗЦОВА;
- олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей СИЛЬНОВ;
- двукратный бронзовый призер летних Олимпийских игр, российский гимнаст Антон ГОЛОЦУЦКОВ.
Организатором соревнований является Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" при поддержке Министерства спорта РФ. Чемпионат проходил в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".
В этом году основной этап соревнований состоялся с 15 октября по 15 ноября для следующих категорий участников: "корпоративные команды", "муниципальные команды", "команды пенсионеров", "команды образовательных учреждений", "команды неформальных объединений граждан (групп ЗОЖ)". Всего в соревнованиях участвовали 465 команд от организаций, 205 – от муниципалитетов, 130 студенческих команд, 26 команд пенсионеров и 89 команд групп ЗОЖ, то есть более 900 команд из 82 регионов России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации, академик Лео БОКЕРИЯ;
- заместитель Министра спорта РФ Марина ТОМИЛОВА;
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ;
- президент Российской академии образования, декан факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Юрий ЗИНЧЕНКО;
- двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей ВОЕВОДА;
- двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса РЕЗЦОВА;
- олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей СИЛЬНОВ;
- двукратный бронзовый призер летних Олимпийских игр, российский гимнаст Антон ГОЛОЦУЦКОВ.
Организатором соревнований является Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" при поддержке Министерства спорта РФ. Чемпионат проходил в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".
В этом году основной этап соревнований состоялся с 15 октября по 15 ноября для следующих категорий участников: "корпоративные команды", "муниципальные команды", "команды пенсионеров", "команды образовательных учреждений", "команды неформальных объединений граждан (групп ЗОЖ)". Всего в соревнованиях участвовали 465 команд от организаций, 205 – от муниципалитетов, 130 студенческих команд, 26 команд пенсионеров и 89 команд групп ЗОЖ, то есть более 900 команд из 82 регионов России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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