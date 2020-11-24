https://ria.ru/20201124/sobyanin-1586083250.html
Собянин осмотрел новое здание ФНС на западе Москвы
Собянин осмотрел новое здание ФНС на западе Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во вторник осмотрели новое здание ФНС на Мосфильмовской улице, в которое... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:06
2020-11-24T14:06
2020-11-24T14:06
федеральная налоговая служба (фнс россии)
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во вторник осмотрели новое здание ФНС на Мосфильмовской улице, в которое были переведены налоговые инспекции по Западному и Юго-Западному административным округам."За последние годы налоговая служба преобразилась кардинальным образом. Я помню, какая она была в 2010 году, и сегодня - это две большие разницы. Сегодня информационные цифровые технологии, клиентский подход к налогоплательщикам сделали революцию и сделали налоговую службу - и федеральную, и московскую - одной из самых лучших в мире", - сказал Собянин."Это сказывается и на отношениях с налогоплательщиками, с легализацией, со своевременным начислением налогов", - добавил мэр, общаясь с сотрудниками инспекций и поздравляя их с прошедшим профессиональным праздником сотрудников налоговых органов.
https://ria.ru/20201124/posobiya-1586061551.html
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федеральная налоговая служба (фнс россии), сергей собянин, москва, общество