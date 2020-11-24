https://ria.ru/20201124/sobyanin-1586083250.html

Собянин осмотрел новое здание ФНС на западе Москвы

Собянин осмотрел новое здание ФНС на западе Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во вторник осмотрели новое здание ФНС на Мосфильмовской улице, в которое... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:06

2020-11-24T14:06

2020-11-24T14:06

федеральная налоговая служба (фнс россии)

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583931030_0:63:3059:1784_1400x0_80_0_0_ec941f1f5abee5d4cff49b1c819527c2.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во вторник осмотрели новое здание ФНС на Мосфильмовской улице, в которое были переведены налоговые инспекции по Западному и Юго-Западному административным округам."За последние годы налоговая служба преобразилась кардинальным образом. Я помню, какая она была в 2010 году, и сегодня - это две большие разницы. Сегодня информационные цифровые технологии, клиентский подход к налогоплательщикам сделали революцию и сделали налоговую службу - и федеральную, и московскую - одной из самых лучших в мире", - сказал Собянин."Это сказывается и на отношениях с налогоплательщиками, с легализацией, со своевременным начислением налогов", - добавил мэр, общаясь с сотрудниками инспекций и поздравляя их с прошедшим профессиональным праздником сотрудников налоговых органов.

https://ria.ru/20201124/posobiya-1586061551.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная налоговая служба (фнс россии), сергей собянин, москва, общество