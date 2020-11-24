https://ria.ru/20201124/sobraniya-1586107941.html

Свыше 2 тысяч собраний многоквартирных домов прошло в Подмосковье онлайн

Свыше 2 тысяч собраний многоквартирных домов прошло в Подмосковье онлайн

Более 2 тысяч общих собраний собственников в электронном виде провели жители Подмосковья с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:48

2020-11-24T15:48

2020-11-24T15:48

новости подмосковья

жкх

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более 2 тысяч общих собраний собственников в электронном виде провели жители Подмосковья с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.Ранее Подмосковье стало первым регионом в России, доработавшим региональную единую информационную аналитическую систему ЖКХ (ЕИАС ЖКХ), являющуюся региональным сегментом федеральной ГИС ЖКХ, под новые требования Жилищного кодекса об обеспечении возможности голосования в электронном виде без проведения предварительных собраний собственников."Еще около 13 тысяч собраний находятся на этапе проведения. Сервис максимально доступен для каждого пользователя, поэтому инициировать собрания и голосовать на них сможет любой собственник", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.

https://ria.ru/20201123/zapis-1585896544.html

московская область (подмосковье)

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жкх, московская область (подмосковье)