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Эксперт оценила новогодние заработки Деда Мороза
Эксперт оценила новогодние заработки Деда Мороза
Будут ли семьи приглашать Деда Мороза, чтобы поздравить детей с Новым годом, рассказала в интервью радио Sputnik основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T04:10
2020-11-24T04:10
зинаида моор
россия
снегурочка
новый год
дед мороз
общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Будут ли семьи приглашать Деда Мороза, чтобы поздравить детей с Новым годом, рассказала в интервью радио Sputnik основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор.Несмотря на пандемию, лишать детей праздника родители не станут, они будут по-прежнему приглашать домой Деда Мороза, хотя, может быть и несколько реже, чем обычно, считает Моор. По ее словам, от массовых поздравлений онлайн решили отказаться, потому что "не может Дед Мороз проводить игры без реакции детей, без того, чтобы обнять, сказать что-то на ушко". Зинаида Моор уверена, что желания у детей в этом году будут особенные. "Если дети будут часто слушать разговоры про коронавирус, они будут желать Дедушке здоровья, чтобы в следующем году он точно пришел. Будут просить здоровья родным и близким", – считает основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек.
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зинаида моор, россия, снегурочка, новый год, дед мороз, общество

Эксперт оценила новогодние заработки Деда Мороза

04:10 24.11.2020
 
© Fotolia / Angel_aКомната, украшенная к Новому году
Комната, украшенная к Новому году - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Fotolia / Angel_a
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Будут ли семьи приглашать Деда Мороза, чтобы поздравить детей с Новым годом, рассказала в интервью радио Sputnik основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор.
Несмотря на пандемию, лишать детей праздника родители не станут, они будут по-прежнему приглашать домой Деда Мороза, хотя, может быть и несколько реже, чем обычно, считает Моор.
"Это, скорее всего, будут встречи на улице. Если это дом, то, наверное, тот, где болезнь миновала и всех людей, и Деда Мороза. Никакую маску Деду Морозу не надо. Дед Мороз в маске – это полное обезличивание. Он должен быть здоровый, а детки могут быть в маске. Все будет оговариваться. Совсем лишать праздника своих детей никто не будет", – уверена Зинаида Моор.
По ее словам, от массовых поздравлений онлайн решили отказаться, потому что "не может Дед Мороз проводить игры без реакции детей, без того, чтобы обнять, сказать что-то на ушко".
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Зинаида Моор уверена, что желания у детей в этом году будут особенные.
"Если дети будут часто слушать разговоры про коронавирус, они будут желать Дедушке здоровья, чтобы в следующем году он точно пришел. Будут просить здоровья родным и близким", – считает основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек.
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Зинаида МоорРоссияСнегурочкаНовый годДед МорозОбщество
 
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