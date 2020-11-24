https://ria.ru/20201124/snegurochka-1586004980.html

Эксперт оценила новогодние заработки Деда Мороза

Эксперт оценила новогодние заработки Деда Мороза

Будут ли семьи приглашать Деда Мороза, чтобы поздравить детей с Новым годом, рассказала в интервью радио Sputnik основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T04:10

2020-11-24T04:10

2020-11-24T04:10

зинаида моор

россия

снегурочка

новый год

дед мороз

общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Будут ли семьи приглашать Деда Мороза, чтобы поздравить детей с Новым годом, рассказала в интервью радио Sputnik основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор.Несмотря на пандемию, лишать детей праздника родители не станут, они будут по-прежнему приглашать домой Деда Мороза, хотя, может быть и несколько реже, чем обычно, считает Моор. По ее словам, от массовых поздравлений онлайн решили отказаться, потому что "не может Дед Мороз проводить игры без реакции детей, без того, чтобы обнять, сказать что-то на ушко". Зинаида Моор уверена, что желания у детей в этом году будут особенные. "Если дети будут часто слушать разговоры про коронавирус, они будут желать Дедушке здоровья, чтобы в следующем году он точно пришел. Будут просить здоровья родным и близким", – считает основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек.

https://ria.ru/20201122/shampanskoe-1585778588.html

https://ria.ru/20201122/podarki-1585743800.html

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зинаида моор, россия, снегурочка, новый год, дед мороз, общество