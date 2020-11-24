https://ria.ru/20201124/sneg-1586043024.html

В Москве во вторник растает снег

В Москве во вторник растает снег

Снег в Москве растает из-за дождя и теплой погоды во вторник, сообщает портал "Метеоновости". РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:30

2020-11-24T11:30

2020-11-24T11:30

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Снег в Москве растает из-за дождя и теплой погоды во вторник, сообщает портал "Метеоновости"."Теплый день 23 ноября с температурой воздуха плюс 1 - плюс 2 градуса сменился такой же теплой ночью с дождем. Все это привело к быстрому таянию ранее выпавшего снега. На утро 24 ноября на 6 сантиметров убыло снега на ВДНХ, на 4 сантиметра - на ТСХА (Тимирязевская сельскохозяйственная академия) и Балчуге. Меньше снега растаяло в МГУ, высота снежного покрова здесь уменьшилась с 15 сантиметров до 12 сантиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что днем во вторник при положительной температуре воздуха таяние снега продолжится, и местами от снега останутся лишь воспоминания."В Подмосковье не убавилось снега в Наро-Фоминске, высота его осталась 13 сантиметров, а в Серпухове "смыло" за сутки 10 сантиметров, где ночной дождь был наиболее интенсивным, за ночь выпало 2 миллиметра осадков", - дополняется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/pogoda-1585762677.html

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погода, москва, московская область (подмосковье), общество