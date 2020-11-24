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В Москве во вторник растает снег
В Москве во вторник растает снег
Снег в Москве растает из-за дождя и теплой погоды во вторник, сообщает портал "Метеоновости". РИА Новости, 24.11.2020
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Снег в Москве растает из-за дождя и теплой погоды во вторник, сообщает портал "Метеоновости"."Теплый день 23 ноября с температурой воздуха плюс 1 - плюс 2 градуса сменился такой же теплой ночью с дождем. Все это привело к быстрому таянию ранее выпавшего снега. На утро 24 ноября на 6 сантиметров убыло снега на ВДНХ, на 4 сантиметра - на ТСХА (Тимирязевская сельскохозяйственная академия) и Балчуге. Меньше снега растаяло в МГУ, высота снежного покрова здесь уменьшилась с 15 сантиметров до 12 сантиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что днем во вторник при положительной температуре воздуха таяние снега продолжится, и местами от снега останутся лишь воспоминания."В Подмосковье не убавилось снега в Наро-Фоминске, высота его осталась 13 сантиметров, а в Серпухове "смыло" за сутки 10 сантиметров, где ночной дождь был наиболее интенсивным, за ночь выпало 2 миллиметра осадков", - дополняется в сообщении.
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погода, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве во вторник растает снег

11:30 24.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Снег в Москве растает из-за дождя и теплой погоды во вторник, сообщает портал "Метеоновости".
"Теплый день 23 ноября с температурой воздуха плюс 1 - плюс 2 градуса сменился такой же теплой ночью с дождем. Все это привело к быстрому таянию ранее выпавшего снега. На утро 24 ноября на 6 сантиметров убыло снега на ВДНХ, на 4 сантиметра - на ТСХА (Тимирязевская сельскохозяйственная академия) и Балчуге. Меньше снега растаяло в МГУ, высота снежного покрова здесь уменьшилась с 15 сантиметров до 12 сантиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что днем во вторник при положительной температуре воздуха таяние снега продолжится, и местами от снега останутся лишь воспоминания.
"В Подмосковье не убавилось снега в Наро-Фоминске, высота его осталась 13 сантиметров, а в Серпухове "смыло" за сутки 10 сантиметров, где ночной дождь был наиболее интенсивным, за ночь выпало 2 миллиметра осадков", - дополняется в сообщении.
Прохожий на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
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