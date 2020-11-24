https://ria.ru/20201124/smertnost-1586063714.html

В Кремле прокомментировали рост показателей смертности в России

В Кремле прокомментировали рост показателей смертности в России

Показатели смертности в РФ выросли из-за COVID-19, и это повод для анализа ситуации оперативным штабом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:51

2020-11-24T12:51

2020-11-24T12:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Показатели смертности в РФ выросли из-за COVID-19, и это повод для анализа ситуации оперативным штабом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наверное, к сожалению, нужно признать, что действительно показатели смертности не могли остаться без негативного влияния пандемии. Пандемия, к сожалению, привела к увеличению этих печальных показателей во всех странах мира, включая РФ. Но в какой степени, что и как - конечно, это тема для глубокого анализа в правительственном штабе и у специалистов прежде всего", - сказал Песков журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586056445.html

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2020

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