https://ria.ru/20201124/smertnost-1586063714.html
В Кремле прокомментировали рост показателей смертности в России
В Кремле прокомментировали рост показателей смертности в России
Показатели смертности в РФ выросли из-за COVID-19, и это повод для анализа ситуации оперативным штабом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:51
2020-11-24T12:51
2020-11-24T12:58
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Показатели смертности в РФ выросли из-за COVID-19, и это повод для анализа ситуации оперативным штабом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наверное, к сожалению, нужно признать, что действительно показатели смертности не могли остаться без негативного влияния пандемии. Пандемия, к сожалению, привела к увеличению этих печальных показателей во всех странах мира, включая РФ. Но в какой степени, что и как - конечно, это тема для глубокого анализа в правительственном штабе и у специалистов прежде всего", - сказал Песков журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586056445.html
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