https://ria.ru/20201124/skidka-1586091888.html
Для подмосковных владельцев авто на газе сделают скидку на налог
Для подмосковных владельцев авто на газе сделают скидку на налог
В Подмосковье для владельцев автомобилей, работающих на газе, может быть на 50% снижен транспортный налог, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:43
2020-11-24T14:43
2020-11-24T14:43
новости подмосковья
олег григорьев
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Подмосковье для владельцев автомобилей, работающих на газе, может быть на 50% снижен транспортный налог, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации ведет работу над законопроектом, которым предлагается установить налоговые льготы в 50% по транспортному налогу для владельцев автомобилей, работающих на газовом топливе."Многие автомобилисты уже оценили преимущества перехода на газ. Это позволяет существенно снизить эксплуатационные затраты, продлить срок службы мотору, при этом современное газобаллонное оборудование позволяет сохранить все динамические характеристики автомобиля", - приводятся слова главы комитета Олега Григорьева.Согласно данным пресс-службы, в настоящее время в Московской области зарегистрировано более 15 тысяч единиц транспортных средств, оснащенных газобаллонным оборудованием.
https://ria.ru/20201124/doroga-1586012202.html
московская область (подмосковье)
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олег григорьев, московская областная дума, московская область (подмосковье)