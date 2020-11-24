https://ria.ru/20201124/shimonite-1586078405.html

Парламент Литвы утвердил нового премьер-министра

Парламент Литвы утвердил нового премьер-министра

Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните премьер-министром страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:46

2020-11-24T13:46

2020-11-24T13:46

ингрида шимоните

андрюс кубилюс

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ВИЛЬНЮС, 24 ноя — РИА Новости. Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните премьер-министром страны, передает корреспондент РИА Новости.За кандидатуру Шимоните проголосовали 62 парламентария, 10 - против, 41 - воздержались.На должность премьера Шимоните выдвинули партии, входящие в правящую коалицию: "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", "Либеральное движение" и "Партия свободы".Шимоните родилась в Вильнюсе в 1974 году, окончила среднюю школу с серебряной медалью и в 1996 году поступила на экономический факультет Вильнюсского университета, в 1996 году получила степень бакалавра "делового администрирования и менеджмента", в 1998 году степень магистра экономики.Работала в министерстве финансов, где прошла путь от экономиста ведомства до поста министра финансов. Последний раз занимала его в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса в 2009–2012 годах.Шимоните три года работала в Банке Литвы, преподавала в Вильнюсском университете до 2016 года, когда она вошла в парламент вместе с "Союзом Отечества - христианскими демократами Литвы".В 2019 году она участвовала в выборах президента Литовской Республики, но во втором туре, получив 33% голосов избирателей, проиграла Гитанасу Науседе.

https://ria.ru/20201120/sanktsii-1585536797.html

https://ria.ru/20201007/pereimenovanie-1578615748.html

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ингрида шимоните, андрюс кубилюс, вильнюс, литва, в мире