Парламент Литвы утвердил нового премьер-министра
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Литвы Ингрида Шимоните в своём избирательном штабе во время первого тура выборов президента Литвы. 12 мая 2019
ВИЛЬНЮС, 24 ноя — РИА Новости. Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните премьер-министром страны, передает корреспондент РИА Новости.
За кандидатуру Шимоните проголосовали 62 парламентария, 10 - против, 41 - воздержались.
На должность премьера Шимоните выдвинули партии, входящие в правящую коалицию: "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", "Либеральное движение" и "Партия свободы".
Шимоните родилась в Вильнюсе в 1974 году, окончила среднюю школу с серебряной медалью и в 1996 году поступила на экономический факультет Вильнюсского университета, в 1996 году получила степень бакалавра "делового администрирования и менеджмента", в 1998 году степень магистра экономики.
Работала в министерстве финансов, где прошла путь от экономиста ведомства до поста министра финансов. Последний раз занимала его в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса в 2009–2012 годах.
Шимоните три года работала в Банке Литвы, преподавала в Вильнюсском университете до 2016 года, когда она вошла в парламент вместе с "Союзом Отечества - христианскими демократами Литвы".
В 2019 году она участвовала в выборах президента Литовской Республики, но во втором туре, получив 33% голосов избирателей, проиграла Гитанасу Науседе.