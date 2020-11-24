https://ria.ru/20201124/sanktsii-1586089344.html

Верховный лидер Ирана назвал два пути избавления от американских санкций

Верховный лидер Ирана назвал два пути избавления от американских санкций

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал два пути избавления от американских санкций, указав, что один из них когда-то не сработал, а другой будет трудным. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:32

2020-11-24T14:32

2020-11-24T14:51

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али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 24 ноя – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал два пути избавления от американских санкций, указав, что один из них когда-то не сработал, а другой будет трудным.По его словам, это "сделать санкции тщетными, преодолев их", а также "снять санкции"."Один раз мы уже попробовали путь снятия санкций и провели многолетние переговоры, однако результата не достигли", - сказал Хаменеи в ходе заседания с участием глав трех ветвей власти.Говоря о варианте с преодолением санкций и нейтрализации их воздействия, лидер Ирана отметил, что "поначалу этот путь может быть сложен, однако будет иметь положительный исход".По словам Хаменеи, "противоположная сторона" сама постепенно откажется от санкций, как только увидит их безрезультатность.Верховный лидер Ирана высказался о санкциях впервые после информации о победе Джо Байдена на президентских выборах в США. С победой Байдена на выборах эксперты подняли вопрос о возможном возвращении США в ядерную сделку.США в мае 2018 года вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, восстановив все санкций против Ирана, в том числе и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

https://ria.ru/20201107/spektakl-1583561562.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/sanktsii-1585249518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, франция, китай, али хаменеи, иран, сша, в мире