Верховный лидер Ирана назвал два пути избавления от американских санкций
14:32 24.11.2020 (обновлено: 14:51 24.11.2020)
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
ТЕГЕРАН, 24 ноя – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал два пути избавления от американских санкций, указав, что один из них когда-то не сработал, а другой будет трудным.
По его словам, это "сделать санкции тщетными, преодолев их", а также "снять санкции".
"Один раз мы уже попробовали путь снятия санкций и провели многолетние переговоры, однако результата не достигли", - сказал Хаменеи в ходе заседания с участием глав трех ветвей власти.
Говоря о варианте с преодолением санкций и нейтрализации их воздействия, лидер Ирана отметил, что "поначалу этот путь может быть сложен, однако будет иметь положительный исход".
По словам Хаменеи, "противоположная сторона" сама постепенно откажется от санкций, как только увидит их безрезультатность.
Верховный лидер Ирана высказался о санкциях впервые после информации о победе Джо Байдена на президентских выборах в США. С победой Байдена на выборах эксперты подняли вопрос о возможном возвращении США в ядерную сделку.
США в мае 2018 года вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, восстановив все санкций против Ирана, в том числе и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
18 ноября, 20:05Попали под раздачу. США ввели санкции не только против Ирана