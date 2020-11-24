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В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 1 миллиона... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:28
2020-11-24T09:28
2020-11-24T09:57
россия
сергей боярский
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
александр хинштейн
владимир путин
госдума рф
технологии
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 1 миллиона рублей за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета, следует из базы данных нижней палаты парламента."В целях пресечения нарушения требований по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети интернет и сети связи общего пользования разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в пояснительной записке.Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 тысяч до 700 тысяч рублей, в ряде случае устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности."Проектом также устанавливается административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юридических лиц составляют от 60 тысяч рублей до 1 миллиона рублей", - говорится в материалах.В частности, предлагается ввести для провайдеров за нарушение требований закона и несоблюдение технических условий штрафы на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на предпринимателей без юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 до 100 тысяч рублей; на юрлиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.Неисполнение требований по установке средств контроля за соблюдением законодательства будет грозить штрафом на физлиц - от 2 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без юридического лица, от 30 до 50 тысяч рублей; на юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года повлечёт влечет штраф на физлиц - от 5 до 10 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 до 100 тысяч рублей; на юрлиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование операторам должно предоставить государство. Законом также предусмотрено создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
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россия, сергей боярский, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр хинштейн, владимир путин, госдума рф, технологии, общество
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн
и первый зампред комитета Сергей Боярский
внесли в Госдуму
законопроект о штрафах до 1 миллиона рублей за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"В целях пресечения нарушения требований по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации
информационно-телекоммуникационной сети интернет и сети связи общего пользования разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в пояснительной записке.
Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 тысяч до 700 тысяч рублей, в ряде случае устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.
"Проектом также устанавливается административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юридических лиц составляют от 60 тысяч рублей до 1 миллиона рублей", - говорится в материалах.
В частности, предлагается ввести для провайдеров за нарушение требований закона и несоблюдение технических условий штрафы на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на предпринимателей без юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 до 100 тысяч рублей; на юрлиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
Неисполнение требований по установке средств контроля за соблюдением законодательства будет грозить штрафом на физлиц - от 2 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без юридического лица, от 30 до 50 тысяч рублей; на юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года повлечёт влечет штраф на физлиц - от 5 до 10 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 до 100 тысяч рублей; на юрлиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин
подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование операторам должно предоставить государство. Законом также предусмотрено создание при Роскомнадзоре
центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.