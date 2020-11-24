https://ria.ru/20201124/rosgvardiya-1586075481.html

Росгвардия опровергла слухи о госпитализации Золотова

Росгвардия опровергла слухи о госпитализации Золотова

Директор Росгвардии Виктор Золотов здоров и находится на рабочем месте, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:37

2020-11-24T13:37

2020-11-24T13:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов здоров и находится на рабочем месте, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Золотов вместе с супругой якобы попал в больницу после заражения коронавирусом."Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов находится на рабочем месте и работает в плановом режиме", - заверил Грибакин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, происшествия