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Росгвардия опровергла слухи о госпитализации Золотова
Росгвардия опровергла слухи о госпитализации Золотова
Директор Росгвардии Виктор Золотов здоров и находится на рабочем месте, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:37
2020-11-24T13:37
2020-11-24T13:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов здоров и находится на рабочем месте, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Золотов вместе с супругой якобы попал в больницу после заражения коронавирусом."Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов находится на рабочем месте и работает в плановом режиме", - заверил Грибакин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, происшествия