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В Москве задержали женщину, закрывшую ребенка в квартире на пять дней
В Москве задержали женщину, закрывшую ребенка в квартире на пять дней
Полиция задержала женщину, оставившую на несколько дней в квартире в новой Москве своего 10-летнего сына, заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:19
2020-11-24T11:19
владимир васенин
новая москва
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Полиция задержала женщину, оставившую на несколько дней в квартире в новой Москве своего 10-летнего сына, заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.Ранее прокуратура Москвы сообщила, что 22 ноября в запертой квартире дома по Новоорловской улице обнаружен десятилетний мальчик, находившийся там пять дней без родителей. Ребенка отправили на обследование в больницу, его мать начали искать."Сотрудники уголовного розыска... установили местонахождение и задержали на улице Шолохова женщину, предположительно мать мальчика, оставленного в закрытой квартире на несколько дней", - сказал Васенин.Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК "Оставление в опасности".
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владимир васенин, новая москва, москва, происшествия

В Москве задержали женщину, закрывшую ребенка в квартире на пять дней

11:19 24.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Полиция задержала женщину, оставившую на несколько дней в квартире в новой Москве своего 10-летнего сына, заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Ранее прокуратура Москвы сообщила, что 22 ноября в запертой квартире дома по Новоорловской улице обнаружен десятилетний мальчик, находившийся там пять дней без родителей. Ребенка отправили на обследование в больницу, его мать начали искать.
"Сотрудники уголовного розыска... установили местонахождение и задержали на улице Шолохова женщину, предположительно мать мальчика, оставленного в закрытой квартире на несколько дней", - сказал Васенин.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК "Оставление в опасности".
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 20:13
Соседи рассказали о квартире, где ребенка одного закрыли на пять дней
 
Владимир ВасенинНовая МоскваМоскваПроисшествия
 
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