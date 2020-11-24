https://ria.ru/20201124/rebenok-1586040621.html

В Москве задержали женщину, закрывшую ребенка в квартире на пять дней

В Москве задержали женщину, закрывшую ребенка в квартире на пять дней

Полиция задержала женщину, оставившую на несколько дней в квартире в новой Москве своего 10-летнего сына, заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:19

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владимир васенин

новая москва

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Полиция задержала женщину, оставившую на несколько дней в квартире в новой Москве своего 10-летнего сына, заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.Ранее прокуратура Москвы сообщила, что 22 ноября в запертой квартире дома по Новоорловской улице обнаружен десятилетний мальчик, находившийся там пять дней без родителей. Ребенка отправили на обследование в больницу, его мать начали искать."Сотрудники уголовного розыска... установили местонахождение и задержали на улице Шолохова женщину, предположительно мать мальчика, оставленного в закрытой квартире на несколько дней", - сказал Васенин.Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК "Оставление в опасности".

https://ria.ru/20201123/obstanovka-1585985215.html

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владимир васенин, новая москва, москва, происшествия