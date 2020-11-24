https://ria.ru/20201124/raketa-1586150738.html

Ракету "Союз" допустили на старт после устранения неисправности

Ракету "Союз" допустили на старт после устранения неисправности

Принято решение о вывозе на стартовый комплекс космодрома Куру ракеты "Союз", в которой ранее обнаружили бракованную деталь, написал глава "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T19:12

2020-11-24T19:12

2020-11-24T19:20

космос - риа наука

союз

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Принято решение о вывозе на стартовый комплекс космодрома Куру ракеты "Союз", в которой ранее обнаружили бракованную деталь, написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Twitter."Решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и космическим аппаратом ОАЭ "Falcon Eye-2" на стартовый комплекс принято. Вывоз состоится завтра в 12.30 мск", - написал он.Как уточнили в "Роскосмосе", дата пуска не поменялась, он пройдет 29 ноября.Ранее Рогозин подтвердил, что некачественная деталь обнаружена в ракете "Союз-СТ-А" на космодроме Куру, но неисправность удалось вовремя выявить, иначе не миновать аварии.Так он прокомментировал информацию РИА Новости, что при подготовке к пуску ракеты "Союз-СТ-А" на одном из ее боковых блоков был обнаружен бракованный клапан. Накануне источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что клапан на днях заменят на запасной, взятый с другой ракеты, которая имеется на космодроме, на дате пуска 29 ноября это не должно сказаться. Кроме того, проверку пойдут все ракеты "Союз" на различных космодромах.

https://ria.ru/20201117/roskosmos-1584922560.html

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космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин