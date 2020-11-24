Путин не планирует контактов с саудовским руководством по нефтяным рынкам
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с саудовским руководством по ситуации на нефтяных рынках в преддверии министерской встречи ОПЕК+, которая состоится на следующей неделе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, пока планов нет", - ответил он на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля также подчеркнул, что задаваться вопросом о позиции России по действиям в рамках ОПЕК+ пока преждевременно.
Новые ограничения из-за второй волны COVID-19 требуют мониторинга рынка нефти, решение о поддержании его стабильности ОПЕК+ обсудит 1 декабря, сообщила ОПЕК в ноябрьском докладе. Заседание 180-й конференции ОПЕК и 12-я общая встреча всех стран ОПЕК и не ОПЕК, участвующих в декларации о сотрудничестве, состоятся 30 ноября и 1 декабря соответственно.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее - на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
12 ноября, 11:49Источник сообщил, что Новак будет курировать отношения с ОПЕК