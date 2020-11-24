https://ria.ru/20201124/putin-1586059665.html

Путин не планирует контактов с саудовским руководством по нефтяным рынкам

Путин не планирует контактов с саудовским руководством по нефтяным рынкам

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с саудовским руководством по ситуации на нефтяных рынках в преддверии министерской встречи ОПЕК+,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:39

2020-11-24T12:39

2020-11-24T12:39

цены на нефть

опек

дмитрий песков

владимир путин

саудовская аравия

экономика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с саудовским руководством по ситуации на нефтяных рынках в преддверии министерской встречи ОПЕК+, которая состоится на следующей неделе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, пока планов нет", - ответил он на соответствующий вопрос.Представитель Кремля также подчеркнул, что задаваться вопросом о позиции России по действиям в рамках ОПЕК+ пока преждевременно.Новые ограничения из-за второй волны COVID-19 требуют мониторинга рынка нефти, решение о поддержании его стабильности ОПЕК+ обсудит 1 декабря, сообщила ОПЕК в ноябрьском докладе. Заседание 180-й конференции ОПЕК и 12-я общая встреча всех стран ОПЕК и не ОПЕК, участвующих в декларации о сотрудничестве, состоятся 30 ноября и 1 декабря соответственно.Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее - на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/opek-1585072550.html

https://ria.ru/20201112/novak-1584245703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, опек, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, экономика