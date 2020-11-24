https://ria.ru/20201124/provokatsiya-1586135111.html

В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией

В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией

Операция США в заливе Петра Великого - политическая провокация, которая носила демонстративный характер, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:54

2020-11-24T17:54

2020-11-24T17:54

россия

тихоокеанский флот вмф россии

елена панина

сша

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Операция США в заливе Петра Великого - политическая провокация, которая носила демонстративный характер, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее Командование Седьмого флота США заявило, что эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого проводил операцию по обеспечению свободы судоходства.По мнению Паниной, речь идет о грубейшем нарушении международного права, которое носит вызывающий, демонстративный характер.Политик отметила, что подобный военно-политический демарш со стороны США происходит впервые за длительный промежуток времени."По факту, это заявка на новый и очень опасный виток эскалации в российско-американских отношений", - констатировала Панина.Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.

https://ria.ru/20201124/esminets-1586036667.html

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россия, тихоокеанский флот вмф россии, елена панина, сша, безопасность