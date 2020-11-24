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В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
Операция США в заливе Петра Великого - политическая провокация, которая носила демонстративный характер, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:54
2020-11-24T17:54
россия
тихоокеанский флот вмф россии
елена панина
сша
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Операция США в заливе Петра Великого - политическая провокация, которая носила демонстративный характер, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее Командование Седьмого флота США заявило, что эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого проводил операцию по обеспечению свободы судоходства.По мнению Паниной, речь идет о грубейшем нарушении международного права, которое носит вызывающий, демонстративный характер.Политик отметила, что подобный военно-политический демарш со стороны США происходит впервые за длительный промежуток времени."По факту, это заявка на новый и очень опасный виток эскалации в российско-американских отношений", - констатировала Панина.Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.
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россия, тихоокеанский флот вмф россии, елена панина, сша, безопасность

В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией

17:54 24.11.2020
 
© Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda/U.S. 7th FleetАмериканский эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого
Американский эсминец Джон Маккейн в заливе Петра Великого - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda/U.S. 7th Fleet
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Операция США в заливе Петра Великого - политическая провокация, которая носила демонстративный характер, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее Командование Седьмого флота США заявило, что эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого проводил операцию по обеспечению свободы судоходства.
По мнению Паниной, речь идет о грубейшем нарушении международного права, которое носит вызывающий, демонстративный характер.

"С самого начала было понятно, что американский корабль нарушил границу не только с целью выполнения своих военных задач. Это политическая провокация, в которой значимо все, вплоть до имени "Джон Маккейн", главного русофоба и заклятого врага России, в честь которого назван американский эсминец", - сказала Панина РИА Новости.

Политик отметила, что подобный военно-политический демарш со стороны США происходит впервые за длительный промежуток времени.
"По факту, это заявка на новый и очень опасный виток эскалации в российско-американских отношений", - констатировала Панина.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.
Американский эсминец Джон Маккейн - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 10:55
Эксперт назвал возможную цель нарушения границы американским эсминцем
 
РоссияТихоокеанский флот ВМФ РоссииЕлена ПанинаСШАБезопасность
 
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