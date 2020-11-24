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На Сахалине проведут проверку органов опеки из-за гибели младенца
На Сахалине проведут проверку органов опеки из-за гибели младенца
Полиция на Сахалине проведет служебную проверку в отношении органов опеки после гибели младенца от обезвоживания, сообщили в УМВД по области. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T04:57
2020-11-24T04:57
2020-11-24T04:57
сахалин
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сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Полиция на Сахалине проведет служебную проверку в отношении органов опеки после гибели младенца от обезвоживания, сообщили в УМВД по области.Ранее сообщалось, что тело шестимесячного мальчика обнаружили в доме на Сахалине, ребенок умер, предварительно, от обезвоживания. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать ребенка задержана, из семьи изъяты еще двое детей - брат-близнец погибшего малыша и двухлетняя девочка с признаками дистрофии.Следователи заявили, что завели еще одно уголовное дело о халатности в связи с фактами ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства и ОМВД по Долинскому городскому округу.Следствие отмечает, что материально-бытовые условия семьи неудовлетворительны и непригодны для проживания детей, нет еды и одежды, мать злоупотребляет алкоголем, не уделяя детям должного внимания."По данному факту начальником УМВД России по Сахалинской области назначена служебная проверка, в рамках которой будет дана всесторонняя правовая оценка работе уполномоченного подразделения. В случае установления вины сотрудников судом они будут уволены из органов внутренних дел, а их руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении полиции.В УМВД отметили, что семья погибшего ребенка на учете не состояла, сообщений и жалоб на асоциальное поведение матери в адрес долинской полиции не поступало.
https://ria.ru/20201123/reka-1585865663.html
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сахалин, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Полиция на Сахалине проведет служебную проверку в отношении органов опеки после гибели младенца от обезвоживания, сообщили в УМВД по области.
Ранее сообщалось, что тело шестимесячного мальчика обнаружили в доме на Сахалине
, ребенок умер, предварительно, от обезвоживания. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать ребенка задержана, из семьи изъяты еще двое детей - брат-близнец погибшего малыша и двухлетняя девочка с признаками дистрофии.
Следователи заявили, что завели еще одно уголовное дело о халатности в связи с фактами ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства и ОМВД по Долинскому городскому округу.
Следствие отмечает, что материально-бытовые условия семьи неудовлетворительны и непригодны для проживания детей, нет еды и одежды, мать злоупотребляет алкоголем, не уделяя детям должного внимания.
"По данному факту начальником УМВД России по Сахалинской области
назначена служебная проверка, в рамках которой будет дана всесторонняя правовая оценка работе уполномоченного подразделения. В случае установления вины сотрудников судом они будут уволены из органов внутренних дел, а их руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении полиции.
В УМВД отметили, что семья погибшего ребенка на учете не состояла, сообщений и жалоб на асоциальное поведение матери в адрес долинской полиции не поступало.