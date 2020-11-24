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Назван способ защитить компьютер от скрытого проникновения
Назван способ защитить компьютер от скрытого проникновения
Почему взлом компьютера стало сложнее заметить и как защититься от скрытого проникновения, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T02:11
2020-11-24T02:11
алексей лукацкий
россия
технологии
общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Почему взлом компьютера стало сложнее заметить и как защититься от скрытого проникновения, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.Замедленная работа системы или периодически всплывающие системные сообщения раньше были признаками внешнего вторжения в компьютер или работы вируса. Сейчас, по словам Лукацкого, пользователь может совсем не узнать, что его компьютер был взломан, так как явных признаков проникновения уже не существует. По словам собеседника радио, защититься от поползновений хакеров можно с помощью антивируса, но это должен быть вариант, который работает постоянно. Он должен мониторить все программы, которые запускаются и скачиваются на компьютер, проверять все файлы не по расписанию, а в непрерывном режиме. При этом выбор антивируса должен основываться не на стоимости, а на эффективности. "Существуют примеры, когда бесплатный антивирус продавал персональные данные пользователей. Бывали случаи, когда то же самое происходило и у платных решений. Прежде, чем выбирать какой-то продукт, желательно посмотреть отзывы о нем в интернете и только после этого принимать осознанное решение. Особенно это важно, если мы говорим о бесплатных вариантах. Они как-то себя монетизируют, как правило, торгуют чужими персональными данными. Стоимость антивируса сейчас не настолько высока, чтобы на ней экономить", – посоветовал Лукацкий.
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алексей лукацкий, россия, технологии, общество

Назван способ защитить компьютер от скрытого проникновения

02:11 24.11.2020
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Почему взлом компьютера стало сложнее заметить и как защититься от скрытого проникновения, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.
Замедленная работа системы или периодически всплывающие системные сообщения раньше были признаками внешнего вторжения в компьютер или работы вируса. Сейчас, по словам Лукацкого, пользователь может совсем не узнать, что его компьютер был взломан, так как явных признаков проникновения уже не существует.
"О том, что компьютер заражен, зачастую мы узнаем, когда на экране высвечивается требование выкупа или компьютер перестает работать. Если цель вредоносной программы – кража информации, то мы можем вообще не узнать, что наш компьютер был взломан", – рассказал эксперт по информационной безопасности.
По словам собеседника радио, защититься от поползновений хакеров можно с помощью антивируса, но это должен быть вариант, который работает постоянно. Он должен мониторить все программы, которые запускаются и скачиваются на компьютер, проверять все файлы не по расписанию, а в непрерывном режиме. При этом выбор антивируса должен основываться не на стоимости, а на эффективности.
"Существуют примеры, когда бесплатный антивирус продавал персональные данные пользователей. Бывали случаи, когда то же самое происходило и у платных решений. Прежде, чем выбирать какой-то продукт, желательно посмотреть отзывы о нем в интернете и только после этого принимать осознанное решение. Особенно это важно, если мы говорим о бесплатных вариантах. Они как-то себя монетизируют, как правило, торгуют чужими персональными данными. Стоимость антивируса сейчас не настолько высока, чтобы на ней экономить", – посоветовал Лукацкий.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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Алексей ЛукацкийРоссияТехнологииОбщество
 
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