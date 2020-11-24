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Краснодарский край
https://ria.ru/20201124/promyshlennost-1586146260.html
На Кубани разработают новые меры поддержки промышленности
На Кубани разработают новые меры поддержки промышленности
Суммарное финансирование мер поддержки в рамках госпрограммы развития промышленности в Краснодарском крае достигло почти одного миллиарда рублей, поддержка... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:49
2020-11-24T18:49
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Суммарное финансирование мер поддержки в рамках госпрограммы развития промышленности в Краснодарском крае достигло почти одного миллиарда рублей, поддержка отрасли будет сохранена и расширена, сообщает администрация региона.По его словам, по поручению главы края Вениамина Кондратьева поддержка промышленности будет сохранена и расширена. "Так, при реализации новых инвестпроектов край готов субсидировать компаниям сумму в размере ключевой ставки сроком на три года. Еще одна важная мера – компенсация затрат на строительство инфраструктуры при реализации новых инвестпроектов. Край готов компенсировать до 70% затрат, включая и техприсоединение. На это будет выделено 2,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Как отметил глава департамента промышленности края Иван Куликов, при тесном взаимодействии с бизнесом поддержка становится действительно адресной и точной. "Мы видим эффект от тех инструментов, которые уже действуют в крае. В разработке новые меры поддержки промышленников и преференции. В их числе развитие межотраслевой кооперации, поддержка экспортеров, налоговые льготы, в том числе резидентам промпарков, а также новые финансовые меры поддержки, которые позволят возместить часть вложений промышленников", - отметил Куликов, слова которого приводит ведомство.По данным главы департамента промышленности, по итогам 10 месяцев 2020 года индекс промышленного производства Краснодарского края составил 97,9%.
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

На Кубани разработают новые меры поддержки промышленности

18:49 24.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Суммарное финансирование мер поддержки в рамках госпрограммы развития промышленности в Краснодарском крае достигло почти одного миллиарда рублей, поддержка отрасли будет сохранена и расширена, сообщает администрация региона.

"Чтобы помочь бизнесу преодолеть трудности, в этом году на уровне региона были приняты широкие меры государственной поддержки. В рамках госпрограммы развития промышленности суммарное финансирование мер поддержки достигло почти одного миллиарда рублей", – приводятся в сообщении слова замглавы региона Александра Руппеля.

По его словам, по поручению главы края Вениамина Кондратьева поддержка промышленности будет сохранена и расширена. "Так, при реализации новых инвестпроектов край готов субсидировать компаниям сумму в размере ключевой ставки сроком на три года. Еще одна важная мера – компенсация затрат на строительство инфраструктуры при реализации новых инвестпроектов. Край готов компенсировать до 70% затрат, включая и техприсоединение. На это будет выделено 2,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил глава департамента промышленности края Иван Куликов, при тесном взаимодействии с бизнесом поддержка становится действительно адресной и точной. "Мы видим эффект от тех инструментов, которые уже действуют в крае. В разработке новые меры поддержки промышленников и преференции. В их числе развитие межотраслевой кооперации, поддержка экспортеров, налоговые льготы, в том числе резидентам промпарков, а также новые финансовые меры поддержки, которые позволят возместить часть вложений промышленников", - отметил Куликов, слова которого приводит ведомство.
По данным главы департамента промышленности, по итогам 10 месяцев 2020 года индекс промышленного производства Краснодарского края составил 97,9%.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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