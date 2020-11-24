https://ria.ru/20201124/premera-1586116375.html

Премьера нового балета в Большом поразила весь балетный мир

Премьера нового балета в Большом поразила весь балетный мир

Большой театр на этой неделе повторяет премьеру одноактных балетов "Четыре персонажа в поисках сюжета", созданную специально для театра, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:25

2020-11-24T16:25

2020-11-24T17:09

культура

балет

большой театр

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586109527_0:78:1500:922_1400x0_80_0_0_5d38c6ebf84d0c06909202510eab7245.jpg

Большой театр на этой неделе повторяет премьеру одноактных балетов "Четыре персонажа в поисках сюжета", созданную специально для театра, сообщает пресс-служба ГАБТ.Этим балетом Большой открыл свой 245-й сезон в сентябре. Возникший как спонтанный эксперимент, попытка вернуть тонус и радость творчества танцовщикам в период пандемии, спектакль в ноябре вошел в репертуар театра. Такого рода проект невозможно было воплотить без помощи генерального спонсора Большого театра - компании "Ингосстрах".Внеплановая мировая премьера объединила квартет молодых хореографов, ради этой работы приехавших в Москву в разгар пандемии.Хореографов пригласили из Франции, Германии, Америки и Нидерландов. Все они – из разряда тех, кто уже зарекомендовал себя в первоклассных компаниях, но еще не успел сделать себе международное имя. Брайан Ариас, родившийся в Пуэрто-Рико и выросший в США, танцевал под руководством Дуайта Родена, Пола Лайтфута и Кристал Пайт, как хореограф сотрудничал с Нидерландским театром танца, а сейчас руководит собственной труппой. Болгарин Димо Милев – тоже воспитанник Нидерландского театра танца, флагмана европейской современной хореографии. Итальянец Симоне Валластро всю жизнь танцевал в Парижской опере и там же начал с небольших постановок для коллег. Француз Мартин Шекс тоже начинал в Opera, но уже 15 лет живет, танцует и ставит в Германии.Для больших академических театров и в "мирное время" мировая премьера считается событием неординарным. Сложность задачи заключается в том, чтобы найти авторов, которых не смутит соседство с Петипа, Баланчиным и всем "генеральным штабом" мирового балета, что собраны в репертуаре любой труппы с амбициями. От хореографов при этом ожидают, что они поймут и задействуют генный код приглашающего театра. И это не считая того, что постановщик существует в заданных рамках бюджета и формата спектакля – его продолжительности, количества задействованных артистов, технических ограничений сцены и других вполне приземленных факторов. Но для любой компании воздух – это новые работы, созданные специально для них. Даже прима Большого Светлана Захарова перед премьерой "Четырех персонажей" призналась, что с трепетом ждала распределения партий: "Неужели меня не выберет ни один из хореографов!" Сомнения Захаровой, разумеется, были напрасными. Ее участие стало стержнем композиции Мартина Шекса Silentium ("Тишина") на музыку Арво Пярта, которая завершает программу. Красота линий балерины, их кантиленность обрели в новой постановке новое звучание – хореограф увидел в них покой бесконечности. "Самое лучшее в жизни балетного артиста – это время, проведенное в репетиционном зале с хореографом, когда создается что-то совершенно новое", – считает руководитель балета Большого театра Махар Вазиев. Поэтому именно мировую премьеру Вазиев выбрал, чтобы после самоизоляции стремительно вернуть труппе тонус и уверенность в своих силах.В то время, когда танцовщики, запертые в своих малогабаритных квартирах, рисковали переломать и мебель, и ноги, пытаясь домашними занятиями поддержать форму, Вазиев проводил карантин с большим количеством видео – отсматривал постановки молодых хореографов со всего мира. И как только в Москве разрешили открыть репетиционные залы, сразу же начал искать пути привезти наиболее перспективных в залы Большого. Реализовать внеплановый проект помог Олег Дерипаска – и финансово, и организационно, переправив постановщиков через границы.О том, что расчет оказался верным, свидетельствовало то, что в репетиционных залах еще во время официального отпуска оказались практически все ведущие солисты: Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова, Денис Савин, Владислав Лантратов, Игорь Цвирко, Мария Виноградова, Маргарита Шрайнер, Алена Ковалева, Якопо Тисси, Артемий Беляков, Вячеслав Лопатин, Анастасия Сташкевич, Кристина Кретова."Кто-то из выбранных хореографов использует пуанты, кто-то нет, кто-то работает в классической технике, кто-то в более свободной – все они совершенно разные. Моя идея заключалась в том, чтобы у артистов было разнообразие возможностей", – объясняет Вазиев. Постановки и оказались контрастными – от многолюдного "Девятого вала" Брайана Ариаса, вдохновленного полотнами Айвазовского, захватывающего разнообразием ансамблей разной численности, до интимного прозрачного Just Симоне Валластро, в котором заняты всего пять человек. При этом каждый из балетов подарил не только нового хореографа, но и открыл артистов, до того скрытых в плотных слоях труппы: Ксения Аверина блеснула у Валастро, Анна Балукова и Никита Капустин – в "Угасании" Димо Милева.Большой театр, вынужденный соблюдать множество ограничительных мер, не афишировал премьеру вплоть до последних сценических репетиций. Но ее выход "сдетонировал" на весь мир: все ведущие театры, до того не планировавшие ничего масштабнее концертов, составленных из семейных пар, осмелились на собственные более или менее крупные премьеры. Мало кто успел показать их оффлайн до начала второй карантинной волны. Но сейчас не архив, а именно новые работы составляют основную часть того, что предлагают театры смотреть своим зрителям в интернете.

https://ria.ru/20201119/bolshoy-teatr-1585308489.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, балет, большой театр, москва