https://ria.ru/20201124/porazhenie-1586016072.html

Опрос показал, сколько избирателей призывают Трампа признать поражение

Опрос показал, сколько избирателей призывают Трампа признать поражение

Около 58% избирателей в США считают, что действующий президент страны Дональд Трамп должен признать поражение на выборах и не ждать пересчета голосов, следует... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T07:12

2020-11-24T07:12

2020-11-24T07:13

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

гарвардский университет

джо байден

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Около 58% избирателей в США считают, что действующий президент страны Дональд Трамп должен признать поражение на выборах и не ждать пересчета голосов, следует из данных опроса Центра политических наук Гарвардского университета и исследовательской фирмы Harris Poll, результаты опубликованы на сайте Центра политических наук.Отмечается, что среди республиканцев такого мнения придерживаются около 30% избирателей, а 70% считают, что нужно ждать. Среди демократов 87% избирателей считают, что Трамп должен признать поражение. Как показали результаты опроса, 35% американцев считают, что Трамп одержал победу на выборах в США. Около 63% опрошенных уверены, что выборы были честными, 61% участвовавших в исследовании удовлетворены исходом прошедших выборов.Согласно данным исследования, большинство избирателей считают, что СМИ не должны объявлять результаты голосования до окончательного утверждения штатами. Такого мнения придерживаются по меньшей мере 72% опрошенных.Опрос Гарвардского университета и компании Harris Poll проводился с 17 по 19 ноября 2020 года. В нем участвовали 2 205 американских избирателей.Опрос издания Hill и Harris Poll показал, что более половины избирателей – 53% – выступают против того, чтобы Трамп баллотировался на следующих президентских выборах в США в 2024 году. Опрос проведен также с 17 до 19 ноября среди 1873 человек, его погрешность составляет около 2,26 процентных пункта.Ранее глава Управления общих служб в администрации США Эмили Мерфи подтвердила, что готова начать процесс передачи власти. Трамп вновь не признал своего поражения на выборах, но подтвердил, что распорядился "делать, что нужно" для проведения в жизнь "первоначальных протоколов" передачи власти. Демократ Джо Байден, по предварительным данным, выиграл выборы президента 3 ноября.

https://ria.ru/20201124/vybory-1586009901.html

https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html

москва

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дональд трамп, гарвардский университет, джо байден, москва, сша, в мире