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https://ria.ru/20201124/patrushev-1586095810.html
Патрушев указал на прорехи в киберзащите органов власти в Крыму
Патрушев указал на прорехи в киберзащите органов власти в Крыму
Органы власти в Крыму, пользуясь иностранным системами проведения видеоконференций, рискуют стать жертвой хакеров, поэтому госструктурам на полуострове надо... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:00
2020-11-24T15:00
россия
республика крым
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Органы власти в Крыму, пользуясь иностранным системами проведения видеоконференций, рискуют стать жертвой хакеров, поэтому госструктурам на полуострове надо усиленно внедрять у себя отечественное программное обеспечение, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Результаты работы государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак показывают, что на территории Крымского полуострова основные компьютерные инциденты связаны с внедрением вредоносного программного обеспечения", - сказал Патрушев во вторник по видеосвязи на совещании по безопасности в Крыму. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.Такие инциденты становятся возможными "вследствие невыполнения в полной мере субъектами критической информационной инфраструктуры требований по защите информации, а также из-за использования органами власти и местного самоуправления зарубежных систем видеоконференции", полагает он.В связи с этим важно обеспечить действенный контроль за защитой информации в органах государственной власти и местного самоуправления, организовать подготовку соответствующих кадров, указал Патрушев."Принять дополнительные меры по предотвращению внедрения вредоносного программного обеспечения в информационные ресурсы и критическую информационную инфраструктуру, а также активизировать работу по внедрению отечественного программного обеспечения", - добавил он.
https://ria.ru/20201124/patrushev-1586087699.html
россия
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россия, республика крым, николай патрушев, безопасность

Патрушев указал на прорехи в киберзащите органов власти в Крыму

15:00 24.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Органы власти в Крыму, пользуясь иностранным системами проведения видеоконференций, рискуют стать жертвой хакеров, поэтому госструктурам на полуострове надо усиленно внедрять у себя отечественное программное обеспечение, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Результаты работы государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак показывают, что на территории Крымского полуострова основные компьютерные инциденты связаны с внедрением вредоносного программного обеспечения", - сказал Патрушев во вторник по видеосвязи на совещании по безопасности в Крыму. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
Такие инциденты становятся возможными "вследствие невыполнения в полной мере субъектами критической информационной инфраструктуры требований по защите информации, а также из-за использования органами власти и местного самоуправления зарубежных систем видеоконференции", полагает он.
В связи с этим важно обеспечить действенный контроль за защитой информации в органах государственной власти и местного самоуправления, организовать подготовку соответствующих кадров, указал Патрушев.
"Принять дополнительные меры по предотвращению внедрения вредоносного программного обеспечения в информационные ресурсы и критическую информационную инфраструктуру, а также активизировать работу по внедрению отечественного программного обеспечения", - добавил он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
14:25
Патрушев заявил об усилении хакерской активности против России
 
РоссияРеспублика КрымНиколай ПатрушевБезопасность
 
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