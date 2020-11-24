https://ria.ru/20201124/oon-1586091178.html

Путин выразил надежду на проведение очной встречи членов совбеза ООН

Путин выразил надежду на проведение очной встречи членов совбеза ООН

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на очный формат проведения саммита постоянных членов совета безопасности ООН. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:40

2020-11-24T14:40

2020-11-24T14:40

владимир путин

оон

политика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на очный формат проведения саммита постоянных членов совета безопасности ООН.Он отметил, что Россия выступила инициатором проведения саммита постоянных членов совета безопасности ООН, в том числе и для формирования объединяющей повестки дня."Надеемся, что саммит состоится, причем в очном формате, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

https://ria.ru/20201124/putin-1586088495.html

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владимир путин, оон, политика