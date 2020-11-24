https://ria.ru/20201124/neftepererabotka-1586070228.html

Россия учитывает рост объемов нефтепереработки в Китае

Россия учитывает рост объемов нефтепереработки в Китае

Рост переработки нефти в Азии и, в частности, в Китае подтверждает тренд на переориентацию нефтяных мощностей с Запада на Восток, заявила эксперт Центра... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:15

2020-11-24T13:15

2020-11-24T13:15

россия-китай: главное

екатерина грушевенко

международное энергетическое агентство

экономика

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МОСКВА, 24 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Рост переработки нефти в Азии и, в частности, в Китае подтверждает тренд на переориентацию нефтяных мощностей с Запада на Восток, заявила эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко."Мы наблюдаем изменения в региональной структуре перерабатывающих мощностей. Концентрация переработки в азиатском регионе еще раз подтверждает давно наметившийся тренд на переориентацию нефтяных потоков с Запада на Восток, что уже давно делается и в России – в частности, активно расширяются мощности нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО)", – рассказала эксперт.При этом глобальный объем нефтепереработки по итогам года не изменится, предполагает Грушевенко. Так, объем соответствующих мощностей за время пандемии коронавируса сократился на 1,7 миллиона баррелей в сутки в США, Сингапуре, Японии, Австралии и Новой Зеландии, на Филиппинах и Европе. Однако ввод новых нефтеперерабатывающих производств в других странах составляет примерно такую же цифру – рост наблюдается в Китае, Индии и странах Ближнего Востока.По данным государственного статистического бюро Китая, объем нефтепереработки в стране в октябре вырос на 2,6% в годовом выражении и установил исторический рекорд. А согласно ноябрьскому докладу Международного энергетического агентства (МЭА), в конце 2021 года будут запущены два новых китайских нефтеперерабатывающих проекта, изначально ожидаемых в 2023 году.

https://ria.ru/20201121/torgovlya-1585649634.html

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екатерина грушевенко, международное энергетическое агентство, экономика