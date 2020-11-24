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Онлайн-конференция о проекте "Национальная квантовая лаборатория"
Онлайн-конференция о проекте "Национальная квантовая лаборатория"
25 ноября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску федерального проекта "Национальная квантовая лаборатория".
2020-11-24T15:25
2020-11-24T17:52
анонсы
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Задать вопросУчастники:- проректор по научной работе МФТИ (НИУ) Виталий БАГАН;- председатель Фонда "Сколково" Аркадий ДВОРКОВИЧ;- автор и соруководитель Европейской программы развития квантовых технологий Quantum Flagship Томмазо КАЛАРКО;- ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав КУЗЬМИНОВ;- профессор Научно-технического университета Китая, глава трех направлений Национальной лаборатории по квантовым вычислениям в Китае Чэо-Янг ЛУ;- директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина СОЛНЦЕВА;- проректор по науке и инновациям НИТУ "МИСиС" Михаил ФИЛОНОВ;- руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации "Росатом" Руслан ЮНУСОВ.Созданный при участии Госкорпорации "Росатом" федеральный проект будет развивать квантовые вычисления в России, включая создание новой и совершенствование существующей инфраструктуры. Наряду с этим Национальная квантовая лаборатория займется вопросами подготовки кадров для квантовой сферы и привлечет специалистов с мировым опытом и компетенциями, которые в настоящее время востребованы в России.Участники мероприятия подпишут соглашение о вступлении в консорциум и расскажут о задачах, которые будут решать совместными усилиями.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о проекте "Национальная квантовая лаборатория"

15:25 24.11.2020 (обновлено: 17:52 24.11.2020)
 
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25 ноября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску федерального проекта "Национальная квантовая лаборатория".
Задать вопрос

Участники:
- проректор по научной работе МФТИ (НИУ) Виталий БАГАН;
- председатель Фонда "Сколково" Аркадий ДВОРКОВИЧ;
- автор и соруководитель Европейской программы развития квантовых технологий Quantum Flagship Томмазо КАЛАРКО;
- ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав КУЗЬМИНОВ;
- профессор Научно-технического университета Китая, глава трех направлений Национальной лаборатории по квантовым вычислениям в Китае Чэо-Янг ЛУ;
- директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина СОЛНЦЕВА;
- проректор по науке и инновациям НИТУ "МИСиС" Михаил ФИЛОНОВ;
- руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации "Росатом" Руслан ЮНУСОВ.

Созданный при участии Госкорпорации "Росатом" федеральный проект будет развивать квантовые вычисления в России, включая создание новой и совершенствование существующей инфраструктуры. Наряду с этим Национальная квантовая лаборатория займется вопросами подготовки кадров для квантовой сферы и привлечет специалистов с мировым опытом и компетенциями, которые в настоящее время востребованы в России.
Участники мероприятия подпишут соглашение о вступлении в консорциум и расскажут о задачах, которые будут решать совместными усилиями.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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