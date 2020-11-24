Онлайн-конференция о проекте "Национальная квантовая лаборатория"
15:25 24.11.2020 (обновлено: 17:52 24.11.2020)
25 ноября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску федерального проекта "Национальная квантовая лаборатория".
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Участники:
- проректор по научной работе МФТИ (НИУ) Виталий БАГАН;
- председатель Фонда "Сколково" Аркадий ДВОРКОВИЧ;
- автор и соруководитель Европейской программы развития квантовых технологий Quantum Flagship Томмазо КАЛАРКО;
- ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав КУЗЬМИНОВ;
- профессор Научно-технического университета Китая, глава трех направлений Национальной лаборатории по квантовым вычислениям в Китае Чэо-Янг ЛУ;
- директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина СОЛНЦЕВА;
- проректор по науке и инновациям НИТУ "МИСиС" Михаил ФИЛОНОВ;
- руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации "Росатом" Руслан ЮНУСОВ.
Созданный при участии Госкорпорации "Росатом" федеральный проект будет развивать квантовые вычисления в России, включая создание новой и совершенствование существующей инфраструктуры. Наряду с этим Национальная квантовая лаборатория займется вопросами подготовки кадров для квантовой сферы и привлечет специалистов с мировым опытом и компетенциями, которые в настоящее время востребованы в России.
Участники мероприятия подпишут соглашение о вступлении в консорциум и расскажут о задачах, которые будут решать совместными усилиями.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- проректор по научной работе МФТИ (НИУ) Виталий БАГАН;
- председатель Фонда "Сколково" Аркадий ДВОРКОВИЧ;
- автор и соруководитель Европейской программы развития квантовых технологий Quantum Flagship Томмазо КАЛАРКО;
- ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав КУЗЬМИНОВ;
- профессор Научно-технического университета Китая, глава трех направлений Национальной лаборатории по квантовым вычислениям в Китае Чэо-Янг ЛУ;
- директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина СОЛНЦЕВА;
- проректор по науке и инновациям НИТУ "МИСиС" Михаил ФИЛОНОВ;
- руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации "Росатом" Руслан ЮНУСОВ.
Созданный при участии Госкорпорации "Росатом" федеральный проект будет развивать квантовые вычисления в России, включая создание новой и совершенствование существующей инфраструктуры. Наряду с этим Национальная квантовая лаборатория займется вопросами подготовки кадров для квантовой сферы и привлечет специалистов с мировым опытом и компетенциями, которые в настоящее время востребованы в России.
Участники мероприятия подпишут соглашение о вступлении в консорциум и расскажут о задачах, которые будут решать совместными усилиями.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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