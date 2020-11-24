https://ria.ru/20201124/nauka-1586101485.html

Онлайн-конференция о проекте "Национальная квантовая лаборатория"

Онлайн-конференция о проекте "Национальная квантовая лаборатория"

25 ноября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску федерального проекта "Национальная квантовая лаборатория".

2020-11-24T15:25

2020-11-24T15:25

2020-11-24T17:52

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1586101485.jpg?1606229565

Задать вопросУчастники:- проректор по научной работе МФТИ (НИУ) Виталий БАГАН;- председатель Фонда "Сколково" Аркадий ДВОРКОВИЧ;- автор и соруководитель Европейской программы развития квантовых технологий Quantum Flagship Томмазо КАЛАРКО;- ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав КУЗЬМИНОВ;- профессор Научно-технического университета Китая, глава трех направлений Национальной лаборатории по квантовым вычислениям в Китае Чэо-Янг ЛУ;- директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина СОЛНЦЕВА;- проректор по науке и инновациям НИТУ "МИСиС" Михаил ФИЛОНОВ;- руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации "Росатом" Руслан ЮНУСОВ.Созданный при участии Госкорпорации "Росатом" федеральный проект будет развивать квантовые вычисления в России, включая создание новой и совершенствование существующей инфраструктуры. Наряду с этим Национальная квантовая лаборатория займется вопросами подготовки кадров для квантовой сферы и привлечет специалистов с мировым опытом и компетенциями, которые в настоящее время востребованы в России.Участники мероприятия подпишут соглашение о вступлении в консорциум и расскажут о задачах, которые будут решать совместными усилиями.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы