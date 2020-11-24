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https://ria.ru/20201124/nauka-1586017921.html
Депутат раскритиковал международные научные базы Web of Science и Scopus
Депутат раскритиковал международные научные базы Web of Science и Scopus
Первый зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Калашников отправил депутатский запрос секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву с предложением... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T08:14
2020-11-24T16:57
риа наука
госдума рф
сергей калашников
николай патрушев
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Калашников отправил депутатский запрос секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву с предложением пересмотреть оценку результативности российских ученых по публикациям, включенным в международные научные базы Web of science и Scopus, так как, по его мнению, это может представлять угрозу национальной безопасности.Как отмечается в запросе, который есть в распоряжении РИА Новости, в РФ внедрена система показателей, основанных на учете публикаций в научных журналах, индексируемых международными системами Web of science и Scopus."Предполагается, что публикации в этих изданиях дают объективную оценку значимости научного вклада ученого. Однако это не соответствует действительности. Являясь иностранными институтами, Web of science и Scopus заинтересованы в проведении политики, противоречащей интересам России, чему есть много примеров", - говорится в запросе. По словам Калашникова, известны многочисленные случаи, когда авторитетные ученые получали предложения о быстрой публикации в высокорейтинговых научных изданиях с условием подготовки статьи негативного содержания, "обличающих действующую власть" и тем самым "подрывающей авторитет страны".По мнению автора запроса, "существующая система зависимости российской науки от иностранных структур (хотим - публикуем, хотим - нет) противоречат интересам и безопасности нашей страны". По его словам, при этом "наиболее продуктивные ученые" оказываются в "самом неблагоприятном положении"."Необходимо учитывать, что статьи, индексируемые в зарубежных базах, просматриваются научно-технической разведкой других стран", - отмечается в тексте запроса.Калашников также считает, что потраченные ранее усилия и средства по развитию собственной научной периодики, в частности, по развитию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и российских журналов, входящих в перечень ВАК, "становятся напрасными". "Многие российские журналы, которые формально индексируются в Web of science и Scopus, фактически предоставляют услуги по быстрому изданию статьи за деньги, которые в большинстве случаев уходят из страны", - отмечается в депутатском запросе.В связи с этим первый зампред комитета ГД предлагает "более тщательно оценить выбранные ориентиры развития российской науки в части увеличения числа публикаций в международных научных базах с позиции угроз национальной безопасности, неэффективного расходования бюджетных средств, а также необходимой переориентации усилий на развитие отечественных журналов и расширения ареала распространения русского языка".В заключении депутат ГД просит "высказать мнение Совета Безопасности РФ по данному вопросу".
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госдума рф, сергей калашников, николай патрушев, общество

Депутат раскритиковал международные научные базы Web of Science и Scopus

08:14 24.11.2020 (обновлено: 16:57 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Калашников отправил депутатский запрос секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву с предложением пересмотреть оценку результативности российских ученых по публикациям, включенным в международные научные базы Web of science и Scopus, так как, по его мнению, это может представлять угрозу национальной безопасности.
Как отмечается в запросе, который есть в распоряжении РИА Новости, в РФ внедрена система показателей, основанных на учете публикаций в научных журналах, индексируемых международными системами Web of science и Scopus.
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"Предполагается, что публикации в этих изданиях дают объективную оценку значимости научного вклада ученого. Однако это не соответствует действительности. Являясь иностранными институтами, Web of science и Scopus заинтересованы в проведении политики, противоречащей интересам России, чему есть много примеров", - говорится в запросе. По словам Калашникова, известны многочисленные случаи, когда авторитетные ученые получали предложения о быстрой публикации в высокорейтинговых научных изданиях с условием подготовки статьи негативного содержания, "обличающих действующую власть" и тем самым "подрывающей авторитет страны".
По мнению автора запроса, "существующая система зависимости российской науки от иностранных структур (хотим - публикуем, хотим - нет) противоречат интересам и безопасности нашей страны". По его словам, при этом "наиболее продуктивные ученые" оказываются в "самом неблагоприятном положении".
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"Необходимо учитывать, что статьи, индексируемые в зарубежных базах, просматриваются научно-технической разведкой других стран", - отмечается в тексте запроса.
Калашников также считает, что потраченные ранее усилия и средства по развитию собственной научной периодики, в частности, по развитию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и российских журналов, входящих в перечень ВАК, "становятся напрасными". "Многие российские журналы, которые формально индексируются в Web of science и Scopus, фактически предоставляют услуги по быстрому изданию статьи за деньги, которые в большинстве случаев уходят из страны", - отмечается в депутатском запросе.
В связи с этим первый зампред комитета ГД предлагает "более тщательно оценить выбранные ориентиры развития российской науки в части увеличения числа публикаций в международных научных базах с позиции угроз национальной безопасности, неэффективного расходования бюджетных средств, а также необходимой переориентации усилий на развитие отечественных журналов и расширения ареала распространения русского языка".
В заключении депутат ГД просит "высказать мнение Совета Безопасности РФ по данному вопросу".
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