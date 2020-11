https://ria.ru/20201124/nauka-1586017921.html

Депутат раскритиковал международные научные базы Web of Science и Scopus

Депутат раскритиковал международные научные базы Web of Science и Scopus

Первый зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Калашников отправил депутатский запрос секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву с предложением... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T08:14

2020-11-24T08:14

2020-11-24T16:57

риа наука

госдума рф

сергей калашников

николай патрушев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dae6354d357130a2c5554414921dbf4d.jpg

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Калашников отправил депутатский запрос секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву с предложением пересмотреть оценку результативности российских ученых по публикациям, включенным в международные научные базы Web of science и Scopus, так как, по его мнению, это может представлять угрозу национальной безопасности.Как отмечается в запросе, который есть в распоряжении РИА Новости, в РФ внедрена система показателей, основанных на учете публикаций в научных журналах, индексируемых международными системами Web of science и Scopus."Предполагается, что публикации в этих изданиях дают объективную оценку значимости научного вклада ученого. Однако это не соответствует действительности. Являясь иностранными институтами, Web of science и Scopus заинтересованы в проведении политики, противоречащей интересам России, чему есть много примеров", - говорится в запросе. По словам Калашникова, известны многочисленные случаи, когда авторитетные ученые получали предложения о быстрой публикации в высокорейтинговых научных изданиях с условием подготовки статьи негативного содержания, "обличающих действующую власть" и тем самым "подрывающей авторитет страны".По мнению автора запроса, "существующая система зависимости российской науки от иностранных структур (хотим - публикуем, хотим - нет) противоречат интересам и безопасности нашей страны". По его словам, при этом "наиболее продуктивные ученые" оказываются в "самом неблагоприятном положении"."Необходимо учитывать, что статьи, индексируемые в зарубежных базах, просматриваются научно-технической разведкой других стран", - отмечается в тексте запроса.Калашников также считает, что потраченные ранее усилия и средства по развитию собственной научной периодики, в частности, по развитию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и российских журналов, входящих в перечень ВАК, "становятся напрасными". "Многие российские журналы, которые формально индексируются в Web of science и Scopus, фактически предоставляют услуги по быстрому изданию статьи за деньги, которые в большинстве случаев уходят из страны", - отмечается в депутатском запросе.В связи с этим первый зампред комитета ГД предлагает "более тщательно оценить выбранные ориентиры развития российской науки в части увеличения числа публикаций в международных научных базах с позиции угроз национальной безопасности, неэффективного расходования бюджетных средств, а также необходимой переориентации усилий на развитие отечественных журналов и расширения ареала распространения русского языка".В заключении депутат ГД просит "высказать мнение Совета Безопасности РФ по данному вопросу".

https://ria.ru/20201123/shtraf-1585978538.html

https://ria.ru/20201123/zakonoproekt-1585870111.html

https://ria.ru/20201117/klaster-1584969895.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, сергей калашников, николай патрушев, общество