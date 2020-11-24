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Нижегородская область
https://ria.ru/20201124/nasledie-1586110774.html
Данные об объектах культурного наследия Нижнего Новгорода стали доступнее
Данные об объектах культурного наследия Нижнего Новгорода стали доступнее
Сведения об объектах культурного наследия Нижнего Новгорода стали доступны пользователям публичного портала государственной информационной системы... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:59
2020-11-24T15:59
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Сведения об объектах культурного наследия Нижнего Новгорода стали доступны пользователям публичного портала государственной информационной системы градостроительной деятельности (ГИСОГД) Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Как сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций региона, расширение функций портала GisogdNO.ru провели по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Сведения об объектах культурного наследия, расположенных в областном центре, опубликованы в "слое" "Сведения об объектах культурного наследия". Здесь отдельно выделены объекты культурного наследия (ОКН) регионального, федерального значения, выявленные ОКН и объекты ценной исторической среды. Каждый из указанных типов ОКН можно включить и исследовать отдельно. Кроме того, в свойствах доступна информация о типе ОКН с указанием его названия, о состоянии объекта, дате постройки, а также адрес, вид, категория, значение ОКН, автор, материал, из которых созданы стены, документ о признании дома объектом культурного наследия."Геопортал работает во всех браузерах, он адаптирован под мобильные устройства и позволяет позиционировать карту по местоположению пользователя, изменять расстояния и площади. Таким образом, любой нижегородец или гость столицы Приволжья может узнать местоположение ближайшего объекта культурного наследия и получить информацию о нем", - рассказала министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.Также на портале выделены территории ОКН, их охранные и защитные зоны, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия и исторические территории Нижнего Новгорода.Интернет-ресурс предназначен для публикации общедоступной информации, содержащейся в Государственной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области. Он постоянно актуализируется и дополняется новыми сведениями. Система служит помощником для подготовки и согласования многих градостроительных документов, таких, как градпланы земельных участков, разрешения на строительство и других.
https://ria.ru/20201104/kartina-1583054656.html
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глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область

Данные об объектах культурного наследия Нижнего Новгорода стали доступнее

15:59 24.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкКремлевская стена в Нижнем Новгороде
Кремлевская стена в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Сведения об объектах культурного наследия Нижнего Новгорода стали доступны пользователям публичного портала государственной информационной системы градостроительной деятельности (ГИСОГД) Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций региона, расширение функций портала GisogdNO.ru провели по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Работа, проведенная Минградом и Институтом развития агломерации Нижегородской области, повысила доступность и прозрачность информации об объектах культурного наследия для всех заинтересованных горожан. Кроме того, это позволило раскрыть детальную информацию о существующих градостроительных ограничениях для застройщиков и проектных организаций", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Сведения об объектах культурного наследия, расположенных в областном центре, опубликованы в "слое" "Сведения об объектах культурного наследия". Здесь отдельно выделены объекты культурного наследия (ОКН) регионального, федерального значения, выявленные ОКН и объекты ценной исторической среды. Каждый из указанных типов ОКН можно включить и исследовать отдельно. Кроме того, в свойствах доступна информация о типе ОКН с указанием его названия, о состоянии объекта, дате постройки, а также адрес, вид, категория, значение ОКН, автор, материал, из которых созданы стены, документ о признании дома объектом культурного наследия.
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"Геопортал работает во всех браузерах, он адаптирован под мобильные устройства и позволяет позиционировать карту по местоположению пользователя, изменять расстояния и площади. Таким образом, любой нижегородец или гость столицы Приволжья может узнать местоположение ближайшего объекта культурного наследия и получить информацию о нем", - рассказала министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.
Также на портале выделены территории ОКН, их охранные и защитные зоны, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия и исторические территории Нижнего Новгорода.
Интернет-ресурс предназначен для публикации общедоступной информации, содержащейся в Государственной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области. Он постоянно актуализируется и дополняется новыми сведениями. Система служит помощником для подготовки и согласования многих градостроительных документов, таких, как градпланы земельных участков, разрешения на строительство и других.
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