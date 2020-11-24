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https://ria.ru/20201124/moldaviya-1586088181.html
В МИД рассказали о настрое на развитие взаимодействия с Молдавией
В МИД рассказали о настрое на развитие взаимодействия с Молдавией
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко во вторник провел встречу с послом Молдавии в Москве Андреем Негуцой, стороны обсудили отношения двух стран с учетом итогов... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:28
2020-11-24T14:37
майя санду
игорь додон
андрей руденко
россия
москва
молдавия
кишинев
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко во вторник провел встречу с послом Молдавии в Москве Андреем Негуцой, стороны обсудили отношения двух стран с учетом итогов выборов президента в республике, выразили общий настрой на дальнейшее развитие конструктивного российско-молдавского взаимодействия, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Состоялся подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений с учетом итогов недавних президентских выборов в Молдавии", - говорится в комментарии МИД РФ."Был выражен общий настрой на дальнейшее развитие конструктивного российско-молдавского взаимодействия в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года", - подчеркнули в ведомстве.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
https://ria.ru/20201124/moldaviya-1585977581.html
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майя санду, игорь додон, андрей руденко, россия, москва, молдавия, кишинев, в мире

В МИД рассказали о настрое на развитие взаимодействия с Молдавией

14:28 24.11.2020 (обновлено: 14:37 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко во вторник провел встречу с послом Молдавии в Москве Андреем Негуцой, стороны обсудили отношения двух стран с учетом итогов выборов президента в республике, выразили общий настрой на дальнейшее развитие конструктивного российско-молдавского взаимодействия, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Состоялся подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений с учетом итогов недавних президентских выборов в Молдавии", - говорится в комментарии МИД РФ.
Майя Санду, победившая во втором туре на выборах президента Молдавии, во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
08:00
"Серьезная ошибка". Зачем Молдавии вывод российских миротворцев
"Был выражен общий настрой на дальнейшее развитие конструктивного российско-молдавского взаимодействия в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года", - подчеркнули в ведомстве.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 19:42
Депутат назвал отношение Санду к суверенитету Молдавии наплевательским
 
Майя СандуИгорь ДодонАндрей РуденкоРоссияМоскваМолдавияКишиневВ мире
 
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