https://ria.ru/20201124/moldaviya-1586088181.html

В МИД рассказали о настрое на развитие взаимодействия с Молдавией

В МИД рассказали о настрое на развитие взаимодействия с Молдавией

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко во вторник провел встречу с послом Молдавии в Москве Андреем Негуцой, стороны обсудили отношения двух стран с учетом итогов... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:28

2020-11-24T14:28

2020-11-24T14:37

майя санду

игорь додон

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москва

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кишинев

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко во вторник провел встречу с послом Молдавии в Москве Андреем Негуцой, стороны обсудили отношения двух стран с учетом итогов выборов президента в республике, выразили общий настрой на дальнейшее развитие конструктивного российско-молдавского взаимодействия, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Состоялся подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений с учетом итогов недавних президентских выборов в Молдавии", - говорится в комментарии МИД РФ."Был выражен общий настрой на дальнейшее развитие конструктивного российско-молдавского взаимодействия в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года", - подчеркнули в ведомстве.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201124/moldaviya-1585977581.html

https://ria.ru/20201121/sandu-1585712323.html

россия

москва

молдавия

кишинев

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майя санду, игорь додон, андрей руденко, россия, москва, молдавия, кишинев, в мире