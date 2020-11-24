https://ria.ru/20201124/meksika-1586094463.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Мексике для россиян
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Мексике для россиян
Туроператоры рассказали, могут ли путешественники отправиться в Мексику, как туда добраться и во сколько обойдется отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:45
2020-11-24T16:45
2020-11-24T16:45
куда можно лететь
туристы
авиарейсы
мехико (город)
турция
канкун
отдых
туризм
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, могут ли путешественники отправиться в Мексику, как туда добраться и во сколько обойдется отдых, сообщает АТОР.Со 2 декабря турецкий авиаперевозчик возобновляет полеты в Мексику. Это значит, что россияне смогут попасть на курорты североамериканского континента через Стамбул. По данным экспертов, перелет из Москвы в Канкун и обратно обойдется в сумму от 76,3 тысяч рублей на человека. В Мексике нет ограничений на прием туристов в связи с пандемией COVID-19. Большинство отелей в Канкуне селят гостей. Чтобы попасть в страну, достаточно заполнить спецформу и предоставить ее иммиграционной службе после прилета.Несмотря на то, что прямых рейсов из РФ туда пока нет, некоторые российские туроператоры сохранили в своем ассортименте наземную часть туров. Стоимость — от 1050 долларов без авиабилетов. Желающие посмотреть Мехико, должны будут лететь из России с двумя-тремя пересадками. Самый дешевый билет обойдется в 80 тысяч рублей, а время в пути составит не менее 32 часов.В условиях пандемии в Мексике введены новые правила проведения экскурсионных туров. В группе может быть не более десяти путешественников. Проход к пирамидам возможен только в масках, наверх подниматься нельзя.
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мехико (город)
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куда можно лететь, туристы, авиарейсы, мехико (город), турция, канкун, отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, мексика, стамбул
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, могут ли путешественники отправиться в Мексику, как туда добраться и во сколько обойдется отдых, сообщает
АТОР.
Со 2 декабря турецкий авиаперевозчик возобновляет полеты в Мексику. Это значит, что россияне смогут попасть на курорты североамериканского континента через Стамбул.
По данным экспертов, перелет из Москвы в Канкун и обратно обойдется в сумму от 76,3 тысяч рублей на человека. В Мексике нет ограничений на прием туристов в связи с пандемией COVID-19. Большинство отелей в Канкуне селят гостей. Чтобы попасть в страну, достаточно заполнить спецформу и предоставить ее иммиграционной службе после прилета.
Несмотря на то, что прямых рейсов из РФ туда пока нет, некоторые российские туроператоры сохранили в своем ассортименте наземную часть туров. Стоимость — от 1050 долларов без авиабилетов.
Желающие посмотреть Мехико, должны будут лететь из России с двумя-тремя пересадками. Самый дешевый билет обойдется в 80 тысяч рублей, а время в пути составит не менее 32 часов.
В условиях пандемии в Мексике введены новые правила проведения экскурсионных туров. В группе может быть не более десяти путешественников. Проход к пирамидам возможен только в масках, наверх подниматься нельзя.