https://ria.ru/20201124/meksika-1586094463.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Мексике для россиян

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Мексике для россиян

Туроператоры рассказали, могут ли путешественники отправиться в Мексику, как туда добраться и во сколько обойдется отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:45

2020-11-24T16:45

2020-11-24T16:45

куда можно лететь

туристы

авиарейсы

мехико (город)

турция

канкун

отдых

туризм

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, могут ли путешественники отправиться в Мексику, как туда добраться и во сколько обойдется отдых, сообщает АТОР.Со 2 декабря турецкий авиаперевозчик возобновляет полеты в Мексику. Это значит, что россияне смогут попасть на курорты североамериканского континента через Стамбул. По данным экспертов, перелет из Москвы в Канкун и обратно обойдется в сумму от 76,3 тысяч рублей на человека. В Мексике нет ограничений на прием туристов в связи с пандемией COVID-19. Большинство отелей в Канкуне селят гостей. Чтобы попасть в страну, достаточно заполнить спецформу и предоставить ее иммиграционной службе после прилета.Несмотря на то, что прямых рейсов из РФ туда пока нет, некоторые российские туроператоры сохранили в своем ассортименте наземную часть туров. Стоимость — от 1050 долларов без авиабилетов. Желающие посмотреть Мехико, должны будут лететь из России с двумя-тремя пересадками. Самый дешевый билет обойдется в 80 тысяч рублей, а время в пути составит не менее 32 часов.В условиях пандемии в Мексике введены новые правила проведения экскурсионных туров. В группе может быть не более десяти путешественников. Проход к пирамидам возможен только в масках, наверх подниматься нельзя.

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

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