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Камчатский край
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Заксобрание Камчатского края одобрило новые налоговые льготы для бизнеса
Заксобрание Камчатского края одобрило новые налоговые льготы для бизнеса
Законодательное собрание Камчатского края одобрило новые налоговые льготы для камчатских предпринимателей. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:31
2020-11-24T12:31
камчатский край
камчатский край
экономика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края одобрило новые налоговые льготы для камчатских предпринимателей.Как сообщил заместитель председателя профильного комитета Заксобрания Владимир Агеев, в частности, внесены поправки в Закон Камчатского края "О патентной системе налогообложения в Камчатском крае", касающиеся правоотношений, возникающих с 1 января 2020 года и с 1 января 2021 года. "Закон, относящийся к 2020 году, был приведен в соответствие с федеральным законодательством, который исключил понятие "обособленный объект" для предпринимателей, сдающих внаем жилые и нежилые помещения и земельные участки. Теперь размер потенциально возможного к получению предпринимателем годового дохода рассчитывается исходя из одного квадратного метра площади", - отметил Агеев. Таким образом, по его словам, у части предпринимателей, работающих по патентной системе, налоговая нагрузка может снизиться. Поэтому представители бизнеса, работающие по этим видам деятельности, смогут самостоятельно рассчитать сумму налога и, если она будет меньше уплаченной, обратиться в налоговую службу для проведения перерасчета, сказал парламентарий.Он уточнил, что действие закона будет распространяться на патенты, которые получены с 1 января 2020 года по этим видам деятельности.Кроме того, депутаты на основании недавно принятого федерального закона скорректировали региональный закон, касающийся налогов 2021 года. "Он существенно расширил виды деятельности, по которым применяется патентная система, и отменил некоторые ограничения. Теперь в принятом региональном законе увеличено количество так называемых ОКВЭД и установлены новые величины потенциального дохода, а также ограничения по данному налогу. Это связано с тем, что с 1 января 2021 года прекращает свое действие единый налог на вмененный доход, и часть предпринимателей, работающих по этому налогу, смогут перейти на патентную систему", - сказал Агеев. При этом он отметил, что в этом законе учтены некоторые предложения депутатов и бизнес-сообществ Камчатского края. "Дополнительный плюс - теперь законодатель установил для патентной системы налоговый период не один год, а один месяц, и значит изменения могут применяться в течение года несколько раз", - сказал Агеев.Депутаты также продлили "налоговые каникулы" (нулевая налоговая ставка) с 01.01.2021 по 01.01.2024 гг. для впервые зарегистрированных предпринимателей по упрощенной системе или патенту, осуществляющих деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, и для упрощенной системы по услуге предоставления мест для временного проживания."Данные законы разрабатывались в тесном сотрудничестве депутатов и правительства Камчатского края. Мы договорились с правительством, что по итогу первого квартала 2021 года будет оценена фактическая нагрузка на бизнес, и в случае неблагоприятных экономических условий могут приняты изменения, направленные на снижение налогового бремени", ¬ резюмировал Агеев.
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камчатский край, экономика

Заксобрание Камчатского края одобрило новые налоговые льготы для бизнеса

12:31 24.11.2020
 
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Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края одобрило новые налоговые льготы для камчатских предпринимателей.
Как сообщил заместитель председателя профильного комитета Заксобрания Владимир Агеев, в частности, внесены поправки в Закон Камчатского края "О патентной системе налогообложения в Камчатском крае", касающиеся правоотношений, возникающих с 1 января 2020 года и с 1 января 2021 года.
"Закон, относящийся к 2020 году, был приведен в соответствие с федеральным законодательством, который исключил понятие "обособленный объект" для предпринимателей, сдающих внаем жилые и нежилые помещения и земельные участки. Теперь размер потенциально возможного к получению предпринимателем годового дохода рассчитывается исходя из одного квадратного метра площади", - отметил Агеев.
Таким образом, по его словам, у части предпринимателей, работающих по патентной системе, налоговая нагрузка может снизиться. Поэтому представители бизнеса, работающие по этим видам деятельности, смогут самостоятельно рассчитать сумму налога и, если она будет меньше уплаченной, обратиться в налоговую службу для проведения перерасчета, сказал парламентарий.
Он уточнил, что действие закона будет распространяться на патенты, которые получены с 1 января 2020 года по этим видам деятельности.
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Кроме того, депутаты на основании недавно принятого федерального закона скорректировали региональный закон, касающийся налогов 2021 года.
"Он существенно расширил виды деятельности, по которым применяется патентная система, и отменил некоторые ограничения. Теперь в принятом региональном законе увеличено количество так называемых ОКВЭД и установлены новые величины потенциального дохода, а также ограничения по данному налогу. Это связано с тем, что с 1 января 2021 года прекращает свое действие единый налог на вмененный доход, и часть предпринимателей, работающих по этому налогу, смогут перейти на патентную систему", - сказал Агеев.
При этом он отметил, что в этом законе учтены некоторые предложения депутатов и бизнес-сообществ Камчатского края.
"Дополнительный плюс - теперь законодатель установил для патентной системы налоговый период не один год, а один месяц, и значит изменения могут применяться в течение года несколько раз", - сказал Агеев.
Депутаты также продлили "налоговые каникулы" (нулевая налоговая ставка) с 01.01.2021 по 01.01.2024 гг. для впервые зарегистрированных предпринимателей по упрощенной системе или патенту, осуществляющих деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, и для упрощенной системы по услуге предоставления мест для временного проживания.
"Данные законы разрабатывались в тесном сотрудничестве депутатов и правительства Камчатского края. Мы договорились с правительством, что по итогу первого квартала 2021 года будет оценена фактическая нагрузка на бизнес, и в случае неблагоприятных экономических условий могут приняты изменения, направленные на снижение налогового бремени", ¬ резюмировал Агеев.
 
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