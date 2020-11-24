https://ria.ru/20201124/lavrov-1586095946.html

Лавров: западные партнеры все меньше готовы решать проблемы через диалог

Лавров: западные партнеры все меньше готовы решать проблемы через диалог

Западные партнеры России все меньше и меньше готовы решать существующие проблемы через диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:00

2020-11-24T15:00

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Западные партнеры России все меньше и меньше готовы решать существующие проблемы через диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все-таки обвинения в адрес России по любому поводу, да и все чаще и чаще без поводов, потому что нас все чаще в последнее время обвиняют в том, что не доказано никакими фактами, хотя мы просим давно нам эти факты предъявить. Но, тем не менее, это небольшая группа стран. Большинство государств солидарно с нами в том, о чем я только что сказал, - в необходимости уважать принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, ну и урегулирование любых споров через диалог, к чему наши западные партнеры все меньше и меньше готовы", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20201124/lavrov-1586093566.html

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донбасс, сергей лавров, москва, в мире