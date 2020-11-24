https://ria.ru/20201124/kuba-1586127022.html

Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну

Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну

Посол России на Кубе Андрей Гуськов рассказал, какие требования предъявляют кубинские власти для россиян, прибывающих на отдых . РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:18

2020-11-24T17:18

2020-11-24T17:35

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Посол России на Кубе Андрей Гуськов рассказал, какие требования предъявляют кубинские власти для россиян, прибывающих на отдых ."Прежде всего, сразу по прибытии на Кубу в аэропорту туристам необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирус, а на пятый день пребывания на острове – повторно сдать анализ", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.Андрей Гуськов так же призвал россиян, планирующих отдохнуть на острове, сделать перед вылетом ПЦР-тесты на COVID-19."Российским туристам нужно быть готовыми к тому, что они могут попасть в карантин, если у них по прибытию на остров обнаружат коронавирусную инфекцию. С учетом этого хотели бы порекомендовать нашим гражданам, собирающимся на отдых на Кубу, пройти перед вылетом ПЦР-тесты", - сказал Гуськов."Кроме того, для всех приезжающих в Гавану иностранцев установлен 7-дневный режим изоляции, который они обязаны соблюдать по месту временного пребывания (гостиница или частные апартаменты), указываемому в так называемом "паспорте здоровья" при пересечении кубинской границы", - указал он .Посол добавил, что "в случае положительного результата анализа на COVID-19 туристы будут госпитализированы для прохождения курса лечения в местных медучреждениях"."В целях покрытия расходов на проведение санитарных процедур для всех въезжающих на территорию страны с 1 декабря кубинское правительство установило сбор в свободно конвертируемой валюте, эквивалентной 30 долларам США. При этом обязательства по его оплате возложены на перевозчиков, которые включат данную сумму в стоимость билетов", - сказал он."Что касается багажа, отменено введенное ранее ограничение: два места по 32 килограмма, а также ручная кладь, вес которой не превышает 10 килограммов. Теперь транспортировка багажа вновь регулируется правилами, установленными в этой связи авиакомпаниями", - заключил посол России на Кубе.По его словам, в этом году Куба открылась для россиян с 1 ноября, с тех пор на остров приехало около 1,6 тысячи туристов из РФ. На данный момент там находятся 800 человек, добавил он.Гуськов с сожалением констатировал, что "среди прибывших были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией". По его словам, "поначалу туристы с положительными результатами ПЦР-тестов были направлены в военный госпиталь городе Санта-Клара"."Однако поскольку условия пребывания в нем оказались откровенно плохими, на что справедливо жаловались наши сограждане, при взаимодействии с местным министерством туризма оперативно были приняты соответствующие меры. Всех заболевших перевели во временно оборудованную под стационар для больных с коронавирусом 4-звездочную гостиницу "Соль Кайо-Коко" с более комфортными условиями проживания и нормальным питанием", - пояснил Гуськов.По информации посла, в настоящее время в гостинице находятся на лечении 25 инфицированных россиян, у всех болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.Собеседник агентства отметил, что "кубинские власти ответственно подходят к вопросам защиты здоровья отдыхающих, требуют неукоснительного соблюдения соответствующих санитарно-эпидемиологических требований".Он подчеркнул, что посольство и Генконсульство в Гаване постоянно находятся на связи с больными туристами."При этом следует отметить, что высокий профессионализм кубинских врачей не вызывает сомнений. Подтверждением может служить низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. На 17 ноября этого года на острове выявлено 7667 зараженных коронавирусной инфекцией (5,9 человека на 100 тысяч – один из самых низких показателей в мире), количество активных случаев – 421", - рассказал Гуськов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/kuba-1585902508.html

https://ria.ru/20201117/kuba-1584992514.html

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584615540.html

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