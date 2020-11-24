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В Ялте из-за засухи ограничат подачу воды по ночам
В Ялте из-за засухи ограничат подачу воды по ночам
Власти Ялты объявили об ограничениях водоснабжения в ночное время для населения на фоне продолжительной засухи, вводится график отключения районов города,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:28
2020-11-24T18:28
жкх
ялта
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Власти Ялты объявили об ограничениях водоснабжения в ночное время для населения на фоне продолжительной засухи, вводится график отключения районов города, сообщили РИА Новости в городской администрации."С целью экономии вводится ограничение подачи воды в Ялте в ночное время, в период с 23 часов до 7 утра. Отключаться будет не весь город, а районами, график будет опубликован на сайте городской администрации в ближайшее время", - сообщил помощник и.о. главы администрации.Ялтинский регион снабжается водой за счет рек южного склона Ялтинской и Ай-Петринской горной гряды, а также за счет воды в Загорском и Счастливом водохранилищах на северной стороне главной горной гряды Крыма, откуда вода подается в Ялту по горному тоннельному водоводу. Из-за засухи водохранилища Крыма сильно обмелели.Режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа, в Симферополе отключено горячее водоснабжение. Позднее ночное ограничение в водоснабжении ввели большая Алушта и Белогорск, в Евпатории ночью снизили давление в сетях, с 26 ноября не будет подаваться горячая вода.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20201124/krym-1586101915.html
ялта
республика крым
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жкх, ялта, республика крым, общество

В Ялте из-за засухи ограничат подачу воды по ночам

18:28 24.11.2020
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Власти Ялты объявили об ограничениях водоснабжения в ночное время для населения на фоне продолжительной засухи, вводится график отключения районов города, сообщили РИА Новости в городской администрации.
"С целью экономии вводится ограничение подачи воды в Ялте в ночное время, в период с 23 часов до 7 утра. Отключаться будет не весь город, а районами, график будет опубликован на сайте городской администрации в ближайшее время", - сообщил помощник и.о. главы администрации.
Ялтинский регион снабжается водой за счет рек южного склона Ялтинской и Ай-Петринской горной гряды, а также за счет воды в Загорском и Счастливом водохранилищах на северной стороне главной горной гряды Крыма, откуда вода подается в Ялту по горному тоннельному водоводу. Из-за засухи водохранилища Крыма сильно обмелели.
Режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа, в Симферополе отключено горячее водоснабжение. Позднее ночное ограничение в водоснабжении ввели большая Алушта и Белогорск, в Евпатории ночью снизили давление в сетях, с 26 ноября не будет подаваться горячая вода.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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