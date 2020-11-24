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Иркутская область
https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586114530.html
В Иркутской области на базе больниц планируют создать "ковидные" центры
В Иркутской области на базе больниц планируют создать "ковидные" центры
В Иркутской области могут появиться "ковидные" центры на базе поликлиник, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на полпреда президента РФ в СФО РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:14
2020-11-24T16:14
иркутская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
игорь кобзев
сергей меняйло
здоровье - общество
иркутская область
общество
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ИРКУТСК, 24 ноя – РИА Новости. В Иркутской области могут появиться "ковидные" центры на базе поликлиник, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.Меняйло находится в Иркутской области с рабочим визитом. Он принял участие в работе оперативного штаба по вопросам нераспространения в регионе коронавирусной инфекции.Во время совещания Меняйло отметил, что весной в связи пандемией коронавируса большая нагрузка была на стационары, сейчас она легла на поликлиники. "На врачей первичного звена легла большая нагрузка – поток пациентов возрос. Нужно рассмотреть возможность создания при поликлиниках "ковидных" центров. Это поможет развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и другими заболеваниями", - сказал полпред.Он предложил использовать знания и опыт врачей в возрасте 65+, которые находятся в самоизоляции. По мнению полпреда, их можно привлечь к оказанию дистанционных консультаций. Консультацию можно будет получить и по номеру единой информационной линии "122". К концу недели она начнет работать в регионе.В ходе визита в Иркутскую область полпред посетил и Станцию скорой помощи, где на линии сейчас работают 56 бригад. Сергею Меняйло продемонстрировали работу мобильного автоматизированного места врача. С помощью специальной программы в компьютерном планшете доктора могут отслеживать наличие свободных коек в стационарах, ситуация с которыми в регионе в настоящее время выровнялась.Также в текущий момент максимально сокращены сроки сдачи тестов. В сутки в регионе их выполняется порядка 10 тысяч. В планах увеличить количество тестов до 16 тысяч."В Иркутской области не самая плохая ситуация с заболеваемостью ковидом. Выстроена система профилактики и лечения. На хорошем уровне тестирование. Но нужно продолжать работу по наращиванию объемов проводимых исследований", - подчеркнул Меняйло. Кроме этого, он предложил аптечным сетям региона рассмотреть возможность снижения торговой наценки на жизненно важные препараты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/byudzhet-1584084034.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь кобзев, сергей меняйло, здоровье - общество, иркутская область, общество

В Иркутской области на базе больниц планируют создать "ковидные" центры

16:14 24.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрачи-ординаторы на обучении в симуляционном центре Иркутской областной клинической больницы
Врачи-ординаторы на обучении в симуляционном центре Иркутской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 24 ноя – РИА Новости. В Иркутской области могут появиться "ковидные" центры на базе поликлиник, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.
Меняйло находится в Иркутской области с рабочим визитом. Он принял участие в работе оперативного штаба по вопросам нераспространения в регионе коронавирусной инфекции.
Во время совещания Меняйло отметил, что весной в связи пандемией коронавируса большая нагрузка была на стационары, сейчас она легла на поликлиники. "На врачей первичного звена легла большая нагрузка – поток пациентов возрос. Нужно рассмотреть возможность создания при поликлиниках "ковидных" центров. Это поможет развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и другими заболеваниями", - сказал полпред.
Он предложил использовать знания и опыт врачей в возрасте 65+, которые находятся в самоизоляции. По мнению полпреда, их можно привлечь к оказанию дистанционных консультаций. Консультацию можно будет получить и по номеру единой информационной линии "122". К концу недели она начнет работать в регионе.
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В ходе визита в Иркутскую область полпред посетил и Станцию скорой помощи, где на линии сейчас работают 56 бригад. Сергею Меняйло продемонстрировали работу мобильного автоматизированного места врача. С помощью специальной программы в компьютерном планшете доктора могут отслеживать наличие свободных коек в стационарах, ситуация с которыми в регионе в настоящее время выровнялась.

"Двадцатого ноября открыты дополнительно инфекционное отделение в Иркутской городской клинической больнице №3 на 90 коек, второй корпус в Ангарском перинатальном центре на 104 койки. В целом, все медицинские учреждения, занимающиеся лечением больных коронавирусной инфекцией, обеспечены необходимыми лекарствами, СИЗами и оборудованием", - доложил глава региона Игорь Кобзев.

Также в текущий момент максимально сокращены сроки сдачи тестов. В сутки в регионе их выполняется порядка 10 тысяч. В планах увеличить количество тестов до 16 тысяч.
"В Иркутской области не самая плохая ситуация с заболеваемостью ковидом. Выстроена система профилактики и лечения. На хорошем уровне тестирование. Но нужно продолжать работу по наращиванию объемов проводимых исследований", - подчеркнул Меняйло. Кроме этого, он предложил аптечным сетям региона рассмотреть возможность снижения торговой наценки на жизненно важные препараты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Иркутская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь КобзевСергей МеняйлоЗдоровье - ОбществоИркутская областьОбщество
 
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