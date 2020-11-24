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Путин заявил об отсутствии альтернативы совместной борьбе с COVID-19
Путин заявил об отсутствии альтернативы совместной борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что у международного сообщества нет альтернативы объединению усилий по борьбе с беспрецедентным вызовом пандемии... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:27
2020-11-24T14:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у международного сообщества нет альтернативы объединению усилий по борьбе с беспрецедентным вызовом пандемии коронавируса.В ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств Путин отметил, что пандемия коронавируса потребовала принятия экстраординарных мер и в России, и в других государствах."Перед лицом столь беспрецедентного вызова у международного сообщества просто нет иной альтернативы, кроме объединения усилий, ведь во главе угла стоит базовая ценность - жизнь и здоровье наших граждан", - сказал Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, в мире

Путин заявил об отсутствии альтернативы совместной борьбе с COVID-19

14:27 24.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница №2" в Волгоградской области
Медицинские работники в ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница №2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у международного сообщества нет альтернативы объединению усилий по борьбе с беспрецедентным вызовом пандемии коронавируса.
В ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств Путин отметил, что пандемия коронавируса потребовала принятия экстраординарных мер и в России, и в других государствах.
"Перед лицом столь беспрецедентного вызова у международного сообщества просто нет иной альтернативы, кроме объединения усилий, ведь во главе угла стоит базовая ценность - жизнь и здоровье наших граждан", - сказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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