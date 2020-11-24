https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586088064.html
Путин заявил об отсутствии альтернативы совместной борьбе с COVID-19
Путин заявил об отсутствии альтернативы совместной борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что у международного сообщества нет альтернативы объединению усилий по борьбе с беспрецедентным вызовом пандемии... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:27
2020-11-24T14:27
2020-11-24T14:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585815236_0:102:3280:1947_1400x0_80_0_0_c082a6c66a6b3527ff62574cabe2a102.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у международного сообщества нет альтернативы объединению усилий по борьбе с беспрецедентным вызовом пандемии коронавируса.В ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств Путин отметил, что пандемия коронавируса потребовала принятия экстраординарных мер и в России, и в других государствах."Перед лицом столь беспрецедентного вызова у международного сообщества просто нет иной альтернативы, кроме объединения усилий, ведь во главе угла стоит базовая ценность - жизнь и здоровье наших граждан", - сказал Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201121/vaktsiny-1585695306.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585815236_275:0:3006:2048_1400x0_80_0_0_3d5479b2482f5b95f4394c9b2b5a34ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, в мире