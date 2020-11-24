https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586088064.html

Путин заявил об отсутствии альтернативы совместной борьбе с COVID-19

Путин заявил об отсутствии альтернативы совместной борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что у международного сообщества нет альтернативы объединению усилий по борьбе с беспрецедентным вызовом пандемии... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:27

2020-11-24T14:27

2020-11-24T14:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у международного сообщества нет альтернативы объединению усилий по борьбе с беспрецедентным вызовом пандемии коронавируса.В ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств Путин отметил, что пандемия коронавируса потребовала принятия экстраординарных мер и в России, и в других государствах."Перед лицом столь беспрецедентного вызова у международного сообщества просто нет иной альтернативы, кроме объединения усилий, ведь во главе угла стоит базовая ценность - жизнь и здоровье наших граждан", - сказал Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201121/vaktsiny-1585695306.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, в мире