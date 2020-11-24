https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586086174.html

Путин заявил о готовности поделиться опытом по борьбе с коронавирусом

Путин заявил о готовности поделиться опытом по борьбе с коронавирусом

Россия готова делиться своим опытом по борьбе с коронавирусом с заинтересованными государствами и международными структурами, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:20

2020-11-24T14:20

2020-11-24T15:57

вакцина "эпиваккорона"

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия готова делиться своим опытом по борьбе с коронавирусом с заинтересованными государствами и международными структурами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.Он напомнил, что в России разработана и уже применяется первая в мире вакцина от коронавируса - "Спутник V", зарегистрирована и вторая - "ЭпиВакКорона"."Теперь главное - наладить массовое производство у нас в России и приступить к массовой вакцинации. На подходе и третья наша вакцина. Мы готовы делиться накопленным опытом со всеми заинтересованными государствами и международными структурами", - сказал Путин.По его словам, с рядом зарубежных государств уже прорабатываются вопросы организации производства российской вакцины на производственной базе партнеров РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586076403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество