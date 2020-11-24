https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586086174.html
Путин заявил о готовности поделиться опытом по борьбе с коронавирусом
Путин заявил о готовности поделиться опытом по борьбе с коронавирусом
Россия готова делиться своим опытом по борьбе с коронавирусом с заинтересованными государствами и международными структурами, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:20
2020-11-24T14:20
2020-11-24T15:57
вакцина "эпиваккорона"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия готова делиться своим опытом по борьбе с коронавирусом с заинтересованными государствами и международными структурами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.Он напомнил, что в России разработана и уже применяется первая в мире вакцина от коронавируса - "Спутник V", зарегистрирована и вторая - "ЭпиВакКорона"."Теперь главное - наладить массовое производство у нас в России и приступить к массовой вакцинации. На подходе и третья наша вакцина. Мы готовы делиться накопленным опытом со всеми заинтересованными государствами и международными структурами", - сказал Путин.По его словам, с рядом зарубежных государств уже прорабатываются вопросы организации производства российской вакцины на производственной базе партнеров РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586076403.html
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество