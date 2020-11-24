На Ямале выполнили более миллиона тестирований на коронавирус
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Более миллиона тестирований на коронавирус выполнили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба главы региона.
"Округ занимает лидирующие позиции в России по количеству выполняемых тестов на коронавирус на 100 тысяч населения. По состоянию на 24 ноября в округе проведено 1 030 104 исследований на COVID-19. Таких показателей удалось достичь за счет всеобщего тестирования граждан с симптомами ОРВИ и коронавируса", - говорится в сообщении.
В округе продолжают работу 20 ПЦР-лабораторий, 13 из которых действуют на базе государственных медицинских организаций. В аэропортах городов Новый Уренгой, Салехард, Надым и Ноябрьск организованы мобильные медицинские пункты, где у прибывающих пассажиров с симптомами ОРВИ также осуществляется забор анализа. В среднем на Ямале ежедневно выполняется около 10 тысяч исследований.
"С момента введения в округе режима повышенной готовности лабораторная служба была значительно укреплена. Закуплено большое количество необходимого оборудования - как для действующих лабораторий, так и для открытия новых отделений в районных центрах, где прежде ПЦР-диагностика не выполнялась", - приводятся в сообщении слова главы окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова.
Глава ведомства отметил, что в ближайшее время также планируется открытие ПЦР-лаборатории в Приуральском районе. Таким образом, все муниципалитеты округа будут обеспечены собственными лабораториями. Тестирование будет выполняться на месте, что позволит сократить время ожидания результата.
С 12 ноября четыре лаборатории округа перешли на круглосуточный режим работы. В режиме 24/7 исследования выполняются в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Лабытнанги.
"Показатель заболеваемости отражает уровень тестирования населения. Именно своевременная диагностика коронавирусной инфекции позволяет оперативно начать лечение пациентов и остановить дальнейшее распространение коронавируса", - цитирует пресс-служба слова главного внештатного специалиста по лабораторной диагностике департамента здравоохранения ЯНАО Людмилы Бикбулатовой.
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