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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586085208.html
На Ямале выполнили более миллиона тестирований на коронавирус
На Ямале выполнили более миллиона тестирований на коронавирус
Более миллиона тестирований на коронавирус выполнили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба главы региона. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:16
2020-11-24T14:16
ямало-ненецкий автономный округ
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Более миллиона тестирований на коронавирус выполнили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба главы региона.В округе продолжают работу 20 ПЦР-лабораторий, 13 из которых действуют на базе государственных медицинских организаций. В аэропортах городов Новый Уренгой, Салехард, Надым и Ноябрьск организованы мобильные медицинские пункты, где у прибывающих пассажиров с симптомами ОРВИ также осуществляется забор анализа. В среднем на Ямале ежедневно выполняется около 10 тысяч исследований."С момента введения в округе режима повышенной готовности лабораторная служба была значительно укреплена. Закуплено большое количество необходимого оборудования - как для действующих лабораторий, так и для открытия новых отделений в районных центрах, где прежде ПЦР-диагностика не выполнялась", - приводятся в сообщении слова главы окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова.Глава ведомства отметил, что в ближайшее время также планируется открытие ПЦР-лаборатории в Приуральском районе. Таким образом, все муниципалитеты округа будут обеспечены собственными лабораториями. Тестирование будет выполняться на месте, что позволит сократить время ожидания результата.С 12 ноября четыре лаборатории округа перешли на круглосуточный режим работы. В режиме 24/7 исследования выполняются в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Лабытнанги."Показатель заболеваемости отражает уровень тестирования населения. Именно своевременная диагностика коронавирусной инфекции позволяет оперативно начать лечение пациентов и остановить дальнейшее распространение коронавируса", - цитирует пресс-служба слова главного внештатного специалиста по лабораторной диагностике департамента здравоохранения ЯНАО Людмилы Бикбулатовой.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585838975.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ямал, сергей новиков, лабытнанги, салехард, общество

На Ямале выполнили более миллиона тестирований на коронавирус

14:16 24.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде
Медицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Более миллиона тестирований на коронавирус выполнили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба главы региона.

"Округ занимает лидирующие позиции в России по количеству выполняемых тестов на коронавирус на 100 тысяч населения. По состоянию на 24 ноября в округе проведено 1 030 104 исследований на COVID-19. Таких показателей удалось достичь за счет всеобщего тестирования граждан с симптомами ОРВИ и коронавируса", - говорится в сообщении.

В округе продолжают работу 20 ПЦР-лабораторий, 13 из которых действуют на базе государственных медицинских организаций. В аэропортах городов Новый Уренгой, Салехард, Надым и Ноябрьск организованы мобильные медицинские пункты, где у прибывающих пассажиров с симптомами ОРВИ также осуществляется забор анализа. В среднем на Ямале ежедневно выполняется около 10 тысяч исследований.
"С момента введения в округе режима повышенной готовности лабораторная служба была значительно укреплена. Закуплено большое количество необходимого оборудования - как для действующих лабораторий, так и для открытия новых отделений в районных центрах, где прежде ПЦР-диагностика не выполнялась", - приводятся в сообщении слова главы окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова.
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Глава ведомства отметил, что в ближайшее время также планируется открытие ПЦР-лаборатории в Приуральском районе. Таким образом, все муниципалитеты округа будут обеспечены собственными лабораториями. Тестирование будет выполняться на месте, что позволит сократить время ожидания результата.
С 12 ноября четыре лаборатории округа перешли на круглосуточный режим работы. В режиме 24/7 исследования выполняются в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Лабытнанги.
"Показатель заболеваемости отражает уровень тестирования населения. Именно своевременная диагностика коронавирусной инфекции позволяет оперативно начать лечение пациентов и остановить дальнейшее распространение коронавируса", - цитирует пресс-служба слова главного внештатного специалиста по лабораторной диагностике департамента здравоохранения ЯНАО Людмилы Бикбулатовой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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