https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586073802.html
В Польше у норок обнаружили коронавирус
В Польше у норок обнаружили коронавирус
Новий вид коронавируса обнаружен у норок на ферме в Польше, сообщает радиостанция Zet. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:29
2020-11-24T13:29
2020-11-24T13:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
польша
в мире
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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Новий вид коронавируса обнаружен у норок на ферме в Польше, сообщает радиостанция Zet."У восьми норок, которых выращивают на ферме в Поморском воеводстве, был обнаружен вирус SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.По данным радиостанции, результат подтвердили ученые из Гданьского медицинского университета. В настоящее время проводятся углубленные генетические исследования для определения происхождения вируса.В Польше в последнее время наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы максимальные значения - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 637 умерших за сутки. В последние дни количество ежесуточно выявляемых зараженных снижается. Во вторник лабораторные исследования выявили 10 139, в понедельник 15 002 новых носителей коронавируса, в воскресенье - 18 467.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, польша, в мире
ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости.
Новий вид коронавируса обнаружен у норок на ферме в Польше
, сообщает радиостанция Zet
.
"У восьми норок, которых выращивают на ферме в Поморском воеводстве, был обнаружен вирус SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, результат подтвердили ученые из Гданьского медицинского университета. В настоящее время проводятся углубленные генетические исследования для определения происхождения вируса.
В Польше в последнее время наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы максимальные значения - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 637 умерших за сутки. В последние дни количество ежесуточно выявляемых зараженных снижается. Во вторник лабораторные исследования выявили 10 139, в понедельник 15 002 новых носителей коронавируса, в воскресенье - 18 467.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.