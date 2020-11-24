https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586073802.html

В Польше у норок обнаружили коронавирус

В Польше у норок обнаружили коронавирус

Новий вид коронавируса обнаружен у норок на ферме в Польше, сообщает радиостанция Zet. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:29

2020-11-24T13:29

2020-11-24T13:32

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

польша

в мире

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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Новий вид коронавируса обнаружен у норок на ферме в Польше, сообщает радиостанция Zet."У восьми норок, которых выращивают на ферме в Поморском воеводстве, был обнаружен вирус SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.По данным радиостанции, результат подтвердили ученые из Гданьского медицинского университета. В настоящее время проводятся углубленные генетические исследования для определения происхождения вируса.В Польше в последнее время наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы максимальные значения - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 637 умерших за сутки. В последние дни количество ежесуточно выявляемых зараженных снижается. Во вторник лабораторные исследования выявили 10 139, в понедельник 15 002 новых носителей коронавируса, в воскресенье - 18 467.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201107/norki-1583525175.html

польша

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, польша, в мире