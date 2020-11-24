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В Польше у норок обнаружили коронавирус
В Польше у норок обнаружили коронавирус
Новий вид коронавируса обнаружен у норок на ферме в Польше, сообщает радиостанция Zet. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:29
2020-11-24T13:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
польша
в мире
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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Новий вид коронавируса обнаружен у норок на ферме в Польше, сообщает радиостанция Zet."У восьми норок, которых выращивают на ферме в Поморском воеводстве, был обнаружен вирус SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.По данным радиостанции, результат подтвердили ученые из Гданьского медицинского университета. В настоящее время проводятся углубленные генетические исследования для определения происхождения вируса.В Польше в последнее время наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы максимальные значения - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 637 умерших за сутки. В последние дни количество ежесуточно выявляемых зараженных снижается. Во вторник лабораторные исследования выявили 10 139, в понедельник 15 002 новых носителей коронавируса, в воскресенье - 18 467.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, польша, в мире

В Польше у норок обнаружили коронавирус

13:29 24.11.2020 (обновлено: 13:32 24.11.2020)
 
© REUTERS / Ritzau Scanpix/Mads Claus RasmussenНорки на ферме в Дании
Норки на ферме в Дании - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© REUTERS / Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Новий вид коронавируса обнаружен у норок на ферме в Польше, сообщает радиостанция Zet.
"У восьми норок, которых выращивают на ферме в Поморском воеводстве, был обнаружен вирус SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, результат подтвердили ученые из Гданьского медицинского университета. В настоящее время проводятся углубленные генетические исследования для определения происхождения вируса.
В Польше в последнее время наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы максимальные значения - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 637 умерших за сутки. В последние дни количество ежесуточно выявляемых зараженных снижается. Во вторник лабораторные исследования выявили 10 139, в понедельник 15 002 новых носителей коронавируса, в воскресенье - 18 467.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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