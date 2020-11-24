https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586058133.html

В Кремле заявили об усложнении эпидемиологической ситуации в России

В Кремле заявили об усложнении эпидемиологической ситуации в России

В Кремле считают, что эпидемиологическая ситуация в РФ становится более сложной, а коронавирус - вызов, с которым человечество еще не сталкивалось, заявил... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:33

2020-11-24T12:33

2020-11-24T12:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Кремле считают, что эпидемиологическая ситуация в РФ становится более сложной, а коронавирус - вызов, с которым человечество еще не сталкивалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это свидетельствует о том, что эпидемиологическая ситуация становится более сложной. Дело в том, что, опять же, это такой эпидемиологический вызов, с которым столкнулись все страны мира, и ни в новой, ни в новейшей истории еще человечество не сталкивалось", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, о чем свидетельствует рост заболеваемости коронавирусом в РФ.Ранее во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что суточный показатель прироста заболеваемости коронавирусом с 1 октября по 23 ноября увеличился в России в 2,8 раза.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, дмитрий песков, общество