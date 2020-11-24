https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586058133.html
В Кремле заявили об усложнении эпидемиологической ситуации в России
В Кремле заявили об усложнении эпидемиологической ситуации в России
В Кремле считают, что эпидемиологическая ситуация в РФ становится более сложной, а коронавирус - вызов, с которым человечество еще не сталкивалось, заявил... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:33
2020-11-24T12:33
2020-11-24T12:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586045328_0:125:3072:1853_1400x0_80_0_0_2e7721b4bdf235751ba4d09dda5b45b0.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Кремле считают, что эпидемиологическая ситуация в РФ становится более сложной, а коронавирус - вызов, с которым человечество еще не сталкивалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это свидетельствует о том, что эпидемиологическая ситуация становится более сложной. Дело в том, что, опять же, это такой эпидемиологический вызов, с которым столкнулись все страны мира, и ни в новой, ни в новейшей истории еще человечество не сталкивалось", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, о чем свидетельствует рост заболеваемости коронавирусом в РФ.Ранее во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что суточный показатель прироста заболеваемости коронавирусом с 1 октября по 23 ноября увеличился в России в 2,8 раза.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586045328_319:0:3050:2048_1400x0_80_0_0_002bc8c3d04b46e871490bf7d8428665.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, дмитрий песков, общество