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Голикова: увеличился показатель прироста заболеваемости COVID-19
Голикова: увеличился показатель прироста заболеваемости COVID-19
Суточный показатель прироста заболеваемости коронавирусом с 1 октября по 23 ноября увеличился в России в 2,8 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:55
2020-11-24T10:55
2020-11-24T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Суточный показатель прироста заболеваемости коронавирусом с 1 октября по 23 ноября увеличился в России в 2,8 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С 1 октября по 23 ноября сего года суточный показатель по стране в среднем увеличился в 2,8 раза - с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч населения", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество