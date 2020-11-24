https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586036841.html

Голикова: увеличился показатель прироста заболеваемости COVID-19

Голикова: увеличился показатель прироста заболеваемости COVID-19

Суточный показатель прироста заболеваемости коронавирусом с 1 октября по 23 ноября увеличился в России в 2,8 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:55

2020-11-24T10:55

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Суточный показатель прироста заболеваемости коронавирусом с 1 октября по 23 ноября увеличился в России в 2,8 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С 1 октября по 23 ноября сего года суточный показатель по стране в среднем увеличился в 2,8 раза - с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч населения", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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