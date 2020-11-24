https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586036218.html

В Москве за сутки госпитализировали 1648 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1648 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве госпитализировано 1648 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 429 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:50

2020-11-24T10:50

2020-11-24T10:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1648 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 429 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 5838 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1648 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 429 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 12,1% среди заболевших - дети, 40% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% – от 46 до 65 лет, еще 10,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших люди старше 80 лет."Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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