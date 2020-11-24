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Голикова: в 32 регионах заболеваемость COVID-19 превышает средний уровень
Голикова: в 32 регионах заболеваемость COVID-19 превышает средний уровень
В 32 регионах страны заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч населения превышает средний уровень по России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:49
2020-11-24T10:49
2020-11-24T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В 32 регионах страны заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч населения превышает средний уровень по России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество