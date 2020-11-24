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Голикова назвала число развернутых коронавирусных коек
Голикова назвала число развернутых коронавирусных коек
Более 274 тысяч коронавирусных коек развернуты в РФ, более 31 тысячи - с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:38
2020-11-24T10:38
2020-11-24T11:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 274 тысяч коронавирусных коек развернуты в РФ, более 31 тысячи - с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявила вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день в стране развернуты более 274 тысяч ковидных коек. Из них более 150 тысяч оснащены подачей кислорода и более 31 тысячи оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество