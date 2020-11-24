https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586032837.html

Голикова назвала число развернутых коронавирусных коек

Голикова назвала число развернутых коронавирусных коек

Более 274 тысяч коронавирусных коек развернуты в РФ, более 31 тысячи - с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:38

2020-11-24T10:38

2020-11-24T11:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 274 тысяч коронавирусных коек развернуты в РФ, более 31 тысячи - с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявила вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день в стране развернуты более 274 тысяч ковидных коек. Из них более 150 тысяч оснащены подачей кислорода и более 31 тысячи оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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