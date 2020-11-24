https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586030550.html

Эпидемиолог назвал условие снижения заболеваемости COVID-19

Эпидемиолог назвал условие снижения заболеваемости COVID-19

Ситуация с коронавирусом станет стабильной и начнется снижение заболеваемости после вакцинации от 70-75% населения, заявил заместитель директора по научной... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:28

2020-11-24T10:28

2020-11-24T11:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом станет стабильной и начнется снижение заболеваемости после вакцинации от 70-75% населения, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Трудно ждать стабилизации и снижения, пока не будет введена массовая вакцинация с охватом населения в идеале более 95% или хотя бы на уровне 70-75%. Только в этом случае можно рассчитывать, что ситуация станет стабильной и будет отмечаться снижение", - сказал Горелов журналистам.Он подчеркнул, что доступность вакцин, внедрение их в календари прививок позволит окончательно победить инфекцию в более короткие сроки.На развитие эпидпроцесса также влияет приверженность средствам индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции, отметил Горелов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество