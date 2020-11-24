https://ria.ru/20201124/kommunarka-1586122136.html
Главврач Коммунарки рассказал, сколько пациентов находятся в больнице
Главврач Коммунарки рассказал, сколько пациентов находятся в больнице
Более 830 пациентов, по данным за прошедшие сутки, находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных коронавирусом, сообщил главврач... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:48
2020-11-24T16:48
2020-11-24T16:52
денис проценко
коронавирус в россии
коммунарка (москва)
москва
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 830 пациентов, по данным за прошедшие сутки, находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко."В ГКБ 40 (Коммунарка) находится на лечении 834 пациента, из них в ОРИТ 235 (28%): на ИВЛ 48 (5,7%), НИВЛ 15 (1,8%), HFO2 35 (4,2%), ЭКМО два", - написал он на своей странице в Facebook.Согласно данным инфографики, в больницу поступили 139 пациентов, 96 выписаны, 15 скончались.
https://ria.ru/20201120/sobyanin-1585524863.html
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денис проценко, коронавирус в россии, коммунарка (москва), москва, общество