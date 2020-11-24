https://ria.ru/20201124/kino-1586086850.html

Онлайн-конференция о Фестивале итальянского документального кино

Онлайн-конференция о Фестивале итальянского документального кино

30 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную проведению второго Фестиваля итальянского документального кино Italian DOC Festival.

2020-11-24T14:22

2020-11-24T14:22

2020-11-24T14:22

анонсы

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Задать вопросУчастники:- министр, заместитель главы дипмиссии посольства Италии в Москве Гуидо де САНКТИС;- директор Архива истории художественного и документального кино при Istituto Luce-Cinecitta Энрико БУФАЛИНИ;- исполнительный директор Italian DOC Festival Рино ШАРРЕТА;- директор Итальянского культурного центра в Москве Даниела РИЦЦИ;- директор по связям с общественностью Italian DOC Festival Эмануела КЬЮМЕО;- режиссер Миммо ВЕРДЕСКА.1-6 декабря в Москве пройдет 2-й Фестиваль итальянского документального кино Italian DOC Festival, организованный Istituto Luce-Cinecitta – государственной компанией, тесно сотрудничающей с Министерством культурного достояния, деятельности в сфере культуры и туризма Италии, при поддержке посольства Италии в России. В ходе онлайн-конференции будет рассказано о программе фестиваля, его участниках, важности подобных мероприятий для развития гуманитарных и культурных связей, особенно в период пандемии, когда поездки и возможности для личного общения и укрепления международных связей фактически отсутствуют или серьезно ограничены.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы