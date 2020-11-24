Онлайн-конференция о Фестивале итальянского документального кино
30 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную проведению второго Фестиваля итальянского документального кино Italian DOC Festival.
Задать вопрос
Участники:
- министр, заместитель главы дипмиссии посольства Италии в Москве Гуидо де САНКТИС;
- директор Архива истории художественного и документального кино при Istituto Luce-Cinecitta Энрико БУФАЛИНИ;
- исполнительный директор Italian DOC Festival Рино ШАРРЕТА;
- директор Итальянского культурного центра в Москве Даниела РИЦЦИ;
- директор по связям с общественностью Italian DOC Festival Эмануела КЬЮМЕО;
- режиссер Миммо ВЕРДЕСКА.
1-6 декабря в Москве пройдет 2-й Фестиваль итальянского документального кино Italian DOC Festival, организованный Istituto Luce-Cinecitta – государственной компанией, тесно сотрудничающей с Министерством культурного достояния, деятельности в сфере культуры и туризма Италии, при поддержке посольства Италии в России. В ходе онлайн-конференции будет рассказано о программе фестиваля, его участниках, важности подобных мероприятий для развития гуманитарных и культурных связей, особенно в период пандемии, когда поездки и возможности для личного общения и укрепления международных связей фактически отсутствуют или серьезно ограничены.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- министр, заместитель главы дипмиссии посольства Италии в Москве Гуидо де САНКТИС;
- директор Архива истории художественного и документального кино при Istituto Luce-Cinecitta Энрико БУФАЛИНИ;
- исполнительный директор Italian DOC Festival Рино ШАРРЕТА;
- директор Итальянского культурного центра в Москве Даниела РИЦЦИ;
- директор по связям с общественностью Italian DOC Festival Эмануела КЬЮМЕО;
- режиссер Миммо ВЕРДЕСКА.
1-6 декабря в Москве пройдет 2-й Фестиваль итальянского документального кино Italian DOC Festival, организованный Istituto Luce-Cinecitta – государственной компанией, тесно сотрудничающей с Министерством культурного достояния, деятельности в сфере культуры и туризма Италии, при поддержке посольства Италии в России. В ходе онлайн-конференции будет рассказано о программе фестиваля, его участниках, важности подобных мероприятий для развития гуманитарных и культурных связей, особенно в период пандемии, когда поездки и возможности для личного общения и укрепления международных связей фактически отсутствуют или серьезно ограничены.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru