https://ria.ru/20201124/kaluga-1586116039.html

Шапша: создание ТОСЭР под Калугой даст городу не менее 449 рабочих мест

Шапша: создание ТОСЭР под Калугой даст городу не менее 449 рабочих мест

Создание ТОСЭР "Кондрово" в Калужской области даст городу минимум 449 рабочих мест в ближайшее время по уже заключённым инвестиционным соглашениям, объем... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:23

2020-11-24T16:23

2020-11-24T16:23

калужская область

владислав шапша

михаил мишустин

калужская область

экономика

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КАЛУГА, 24 ноя - РИА Новости. Создание ТОСЭР "Кондрово" в Калужской области даст городу минимум 449 рабочих мест в ближайшее время по уже заключённым инвестиционным соглашениям, объем инвестиций составит 1,2 миллиарда рублей, заявил губернатор Владислав Шапша.Во вторник председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании двух территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в России: в Калужской и Свердловской областях. В Калужской области ТОСЭР запустят в моногороде Кондрово."Решение позволит улучшить инвестиционный климат за счет предоставления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР, что должно привлечь инвесторов, создать рабочие места, активизировать местный бизнес и повысить качество жизни в городе", - говорится в сообщении правительства Калужской области.По словам губернатора Владислава Шапши, ТОСЭР является одним из наиболее действенных механизмов диверсификации экономики небольших моногородов. В Калужской области три компании ждали этого решения о создании ТОСЭР в Кондрово. Также подписаны пять соглашений о намерениях с инвесторами."Только по уже заключенным соглашениям планируется 1,2 миллиарда рублей инвестиций. Город получит 449 рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий", - цитирует слова Шапши пресс-служба областного правительства.В перечень моногородов России в Калужской области также включены Сосенский и Ермолино. В Сосенском уже создана ТОСЭР, в которой реализуют проекты три резидента с общим объемом инвестиций в 600 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201117/syr-1585000150.html

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калужская область

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владислав шапша, михаил мишустин, калужская область, экономика