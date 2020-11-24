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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201124/kaluga-1586116039.html
Шапша: создание ТОСЭР под Калугой даст городу не менее 449 рабочих мест
Шапша: создание ТОСЭР под Калугой даст городу не менее 449 рабочих мест
Создание ТОСЭР "Кондрово" в Калужской области даст городу минимум 449 рабочих мест в ближайшее время по уже заключённым инвестиционным соглашениям, объем... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:23
2020-11-24T16:23
калужская область
владислав шапша
михаил мишустин
калужская область
экономика
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КАЛУГА, 24 ноя - РИА Новости. Создание ТОСЭР "Кондрово" в Калужской области даст городу минимум 449 рабочих мест в ближайшее время по уже заключённым инвестиционным соглашениям, объем инвестиций составит 1,2 миллиарда рублей, заявил губернатор Владислав Шапша.Во вторник председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании двух территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в России: в Калужской и Свердловской областях. В Калужской области ТОСЭР запустят в моногороде Кондрово."Решение позволит улучшить инвестиционный климат за счет предоставления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР, что должно привлечь инвесторов, создать рабочие места, активизировать местный бизнес и повысить качество жизни в городе", - говорится в сообщении правительства Калужской области.По словам губернатора Владислава Шапши, ТОСЭР является одним из наиболее действенных механизмов диверсификации экономики небольших моногородов. В Калужской области три компании ждали этого решения о создании ТОСЭР в Кондрово. Также подписаны пять соглашений о намерениях с инвесторами."Только по уже заключенным соглашениям планируется 1,2 миллиарда рублей инвестиций. Город получит 449 рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий", - цитирует слова Шапши пресс-служба областного правительства.В перечень моногородов России в Калужской области также включены Сосенский и Ермолино. В Сосенском уже создана ТОСЭР, в которой реализуют проекты три резидента с общим объемом инвестиций в 600 миллионов рублей.
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владислав шапша, михаил мишустин, калужская область, экономика

Шапша: создание ТОСЭР под Калугой даст городу не менее 449 рабочих мест

16:23 24.11.2020
 
© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
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КАЛУГА, 24 ноя - РИА Новости. Создание ТОСЭР "Кондрово" в Калужской области даст городу минимум 449 рабочих мест в ближайшее время по уже заключённым инвестиционным соглашениям, объем инвестиций составит 1,2 миллиарда рублей, заявил губернатор Владислав Шапша.
Во вторник председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании двух территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в России: в Калужской и Свердловской областях. В Калужской области ТОСЭР запустят в моногороде Кондрово.
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"Решение позволит улучшить инвестиционный климат за счет предоставления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР, что должно привлечь инвесторов, создать рабочие места, активизировать местный бизнес и повысить качество жизни в городе", - говорится в сообщении правительства Калужской области.
По словам губернатора Владислава Шапши, ТОСЭР является одним из наиболее действенных механизмов диверсификации экономики небольших моногородов. В Калужской области три компании ждали этого решения о создании ТОСЭР в Кондрово. Также подписаны пять соглашений о намерениях с инвесторами.
"Только по уже заключенным соглашениям планируется 1,2 миллиарда рублей инвестиций. Город получит 449 рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий", - цитирует слова Шапши пресс-служба областного правительства.
В перечень моногородов России в Калужской области также включены Сосенский и Ермолино. В Сосенском уже создана ТОСЭР, в которой реализуют проекты три резидента с общим объемом инвестиций в 600 миллионов рублей.
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Калужская областьВладислав ШапшаМихаил МишустинКалужская областьЭкономика
 
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