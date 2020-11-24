https://ria.ru/20201124/istoriya-1586038357.html

Техническое переоснащение началось в парках "Россия – Моя история"

Техническое переоснащение началось в парках "Россия – Моя история"

Техническая модернизация проходит в парках проекта "Россия – Моя история", заявил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов), слова РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:06

2020-11-24T11:06

2020-11-24T11:06

религия и мировоззрение

свято-троицкая сергиева лавра

новости - религия и мировоззрение

новоиерусалимский монастырь

патриарший совет по культуре

псков

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Техническая модернизация проходит в парках проекта "Россия – Моя история", заявил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов), слова которого приводит пресс-служба проекта.Об этом митрополит Тихон сказал на I Всероссийском онлайн-форуме православных экскурсоводов, который проходит с 23 по 26 ноября."Месяц назад мы приступили к работе по переоснащению парков "Россия – Моя история". Содержание остается практически тем же, но подача должна, конечно, совершенствоваться", - сказал митрополит Тихон.В пресс-службе утончили, что на первом этапе планируется провести модернизацию и переоснащение технической составляющей мультимедийных парков, а на втором этапе будет обновлена вся программная база мультимедийных приложений."Что касается подхода к подаче исторического материала, он останется неизменным. Экспозиции продолжат дополняться новыми сведениями и научными материалами, а работа над ними, как и всегда, будет в основе деятельности проекта", - подчеркнули в пресс-службе.По данным пресс-службы, исторические парки "Россия – моя история" - самый масштабный экспозиционный комплекс страны: он представлен в 22 городах. "Уникальный мультимедийный комплекс представляет всю историю России с древнейших времен до наших дней с помощью мультимедийных технологий, благодаря чему "история выходит за рамки скучного школьного учебника и становится ярким и увлекательным путешествием в прошлое", - рассказали в пресс-службе.Программа включает телелекции церковных и светских специалистов: культурологов, искусствоведов, историков, библиотекарей, руководителей паломнических и экскурсионных служб, экспертов по древнерусскому зодчеству и изобразительному искусству, миссионеров, катехизаторов, работников туристической отрасли, экскурсоводов, лингвистов, публицистов и научных сотрудников ведущих отечественных учреждений.В I Всероссийском онлайн-форуме православных экскурсоводов участвуют представители крупнейших экскурсионных и паломнических центров страны: Государственной Третьяковской галереи, исторических парков "Россия – Моя история", Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Тюменского музейно-просветительского объединения, Севастопольского музея-заповедника "Херсонес Таврический", Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, Троицкого собора города Пскова, паломнической службы Московского Сретенского монастыря, Новоиерусалимского монастыря, паломнической службы "Радонеж" на Святой Земле, Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря, паломнического центра Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Сергиево-Посадского музея-заповедника, Екатеринбургской духовной семинарии и других.Среди организаторов форума - Патриарший совет по культуре, Фонд содействия сохранению христианских ценностей, Ассоциация исторических парков "Россия – Моя история", Комиссия по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ, Фонд президентских грантов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свято-троицкая сергиева лавра, новости - религия и мировоззрение, новоиерусалимский монастырь, патриарший совет по культуре, псков