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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201124/istoriya-1586038357.html
Техническое переоснащение началось в парках "Россия – Моя история"
Техническое переоснащение началось в парках "Россия – Моя история"
Техническая модернизация проходит в парках проекта "Россия – Моя история", заявил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов), слова РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:06
2020-11-24T11:06
религия и мировоззрение
свято-троицкая сергиева лавра
новости - религия и мировоззрение
новоиерусалимский монастырь
патриарший совет по культуре
псков
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Техническая модернизация проходит в парках проекта "Россия – Моя история", заявил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов), слова которого приводит пресс-служба проекта.Об этом митрополит Тихон сказал на I Всероссийском онлайн-форуме православных экскурсоводов, который проходит с 23 по 26 ноября."Месяц назад мы приступили к работе по переоснащению парков "Россия – Моя история". Содержание остается практически тем же, но подача должна, конечно, совершенствоваться", - сказал митрополит Тихон.В пресс-службе утончили, что на первом этапе планируется провести модернизацию и переоснащение технической составляющей мультимедийных парков, а на втором этапе будет обновлена вся программная база мультимедийных приложений."Что касается подхода к подаче исторического материала, он останется неизменным. Экспозиции продолжат дополняться новыми сведениями и научными материалами, а работа над ними, как и всегда, будет в основе деятельности проекта", - подчеркнули в пресс-службе.По данным пресс-службы, исторические парки "Россия – моя история" - самый масштабный экспозиционный комплекс страны: он представлен в 22 городах. "Уникальный мультимедийный комплекс представляет всю историю России с древнейших времен до наших дней с помощью мультимедийных технологий, благодаря чему "история выходит за рамки скучного школьного учебника и становится ярким и увлекательным путешествием в прошлое", - рассказали в пресс-службе.Программа включает телелекции церковных и светских специалистов: культурологов, искусствоведов, историков, библиотекарей, руководителей паломнических и экскурсионных служб, экспертов по древнерусскому зодчеству и изобразительному искусству, миссионеров, катехизаторов, работников туристической отрасли, экскурсоводов, лингвистов, публицистов и научных сотрудников ведущих отечественных учреждений.В I Всероссийском онлайн-форуме православных экскурсоводов участвуют представители крупнейших экскурсионных и паломнических центров страны: Государственной Третьяковской галереи, исторических парков "Россия – Моя история", Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Тюменского музейно-просветительского объединения, Севастопольского музея-заповедника "Херсонес Таврический", Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, Троицкого собора города Пскова, паломнической службы Московского Сретенского монастыря, Новоиерусалимского монастыря, паломнической службы "Радонеж" на Святой Земле, Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря, паломнического центра Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Сергиево-Посадского музея-заповедника, Екатеринбургской духовной семинарии и других.Среди организаторов форума - Патриарший совет по культуре, Фонд содействия сохранению христианских ценностей, Ассоциация исторических парков "Россия – Моя история", Комиссия по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ, Фонд президентских грантов.
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свято-троицкая сергиева лавра, новости - религия и мировоззрение, новоиерусалимский монастырь, патриарший совет по культуре, псков

Техническое переоснащение началось в парках "Россия – Моя история"

11:06 24.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПосетитель исторического парка "Россия - моя история" в павильоне ВДНХ
Посетитель исторического парка Россия - моя история в павильоне ВДНХ - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Техническая модернизация проходит в парках проекта "Россия – Моя история", заявил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов), слова которого приводит пресс-служба проекта.
Об этом митрополит Тихон сказал на I Всероссийском онлайн-форуме православных экскурсоводов, который проходит с 23 по 26 ноября.
"Месяц назад мы приступили к работе по переоснащению парков "Россия – Моя история". Содержание остается практически тем же, но подача должна, конечно, совершенствоваться", - сказал митрополит Тихон.
В пресс-службе утончили, что на первом этапе планируется провести модернизацию и переоснащение технической составляющей мультимедийных парков, а на втором этапе будет обновлена вся программная база мультимедийных приложений.
"Что касается подхода к подаче исторического материала, он останется неизменным. Экспозиции продолжат дополняться новыми сведениями и научными материалами, а работа над ними, как и всегда, будет в основе деятельности проекта", - подчеркнули в пресс-службе.
По данным пресс-службы, исторические парки "Россия – моя история" - самый масштабный экспозиционный комплекс страны: он представлен в 22 городах. "Уникальный мультимедийный комплекс представляет всю историю России с древнейших времен до наших дней с помощью мультимедийных технологий, благодаря чему "история выходит за рамки скучного школьного учебника и становится ярким и увлекательным путешествием в прошлое", - рассказали в пресс-службе.
Программа включает телелекции церковных и светских специалистов: культурологов, искусствоведов, историков, библиотекарей, руководителей паломнических и экскурсионных служб, экспертов по древнерусскому зодчеству и изобразительному искусству, миссионеров, катехизаторов, работников туристической отрасли, экскурсоводов, лингвистов, публицистов и научных сотрудников ведущих отечественных учреждений.
В I Всероссийском онлайн-форуме православных экскурсоводов участвуют представители крупнейших экскурсионных и паломнических центров страны: Государственной Третьяковской галереи, исторических парков "Россия – Моя история", Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Тюменского музейно-просветительского объединения, Севастопольского музея-заповедника "Херсонес Таврический", Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, Троицкого собора города Пскова, паломнической службы Московского Сретенского монастыря, Новоиерусалимского монастыря, паломнической службы "Радонеж" на Святой Земле, Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря, паломнического центра Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Сергиево-Посадского музея-заповедника, Екатеринбургской духовной семинарии и других.
Среди организаторов форума - Патриарший совет по культуре, Фонд содействия сохранению христианских ценностей, Ассоциация исторических парков "Россия – Моя история", Комиссия по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ, Фонд президентских грантов.
 
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