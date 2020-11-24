Штаб Трампа не перестанет подавать иски даже после сертификации голосов
01:26 24.11.2020 (обновлено: 01:32 24.11.2020)
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа продолжит судебные иски, невзирая на сертификацию голосов в отдельных штатах, говорится в заявлении штаба.
"Сертификация официальными лицами штата - это просто процедурный шаг. Мы продолжим бороться с мошенничеством на выборах по всей стране, бороться за то, чтобы подсчитать все законные голоса. Американцы должны быть уверены, что окончательные результаты честные и легитимные", - говорится в заявлении юридического советника штаба Трампа Дженни Эллис.
Ранее штат Мичиган официально подтвердил результаты выборов в штате, где победил демократ Джо Байден, который и получил 16 выборщиков от штата.
Трамп не признает поражение на выборах 3 ноября, его юристы оспаривают результаты голосования в ряде штатов, но пока безуспешно.