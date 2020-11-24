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Выборы президента США — 2020
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Штаб Трампа не перестанет подавать иски даже после сертификации голосов
Штаб Трампа не перестанет подавать иски даже после сертификации голосов
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа продолжит судебные иски, невзирая на сертификацию голосов в отдельных штатах, говорится в заявлении штаба. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T01:26
2020-11-24T01:32
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мичиган
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа продолжит судебные иски, невзирая на сертификацию голосов в отдельных штатах, говорится в заявлении штаба.Ранее штат Мичиган официально подтвердил результаты выборов в штате, где победил демократ Джо Байден, который и получил 16 выборщиков от штата.Трамп не признает поражение на выборах 3 ноября, его юристы оспаривают результаты голосования в ряде штатов, но пока безуспешно.
https://ria.ru/20201123/trump-1585837039.html
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вашингтон, джо байден, мичиган, дональд трамп, сша, в мире

Штаб Трампа не перестанет подавать иски даже после сертификации голосов

01:26 24.11.2020 (обновлено: 01:32 24.11.2020)
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа продолжит судебные иски, невзирая на сертификацию голосов в отдельных штатах, говорится в заявлении штаба.
"Сертификация официальными лицами штата - это просто процедурный шаг. Мы продолжим бороться с мошенничеством на выборах по всей стране, бороться за то, чтобы подсчитать все законные голоса. Американцы должны быть уверены, что окончательные результаты честные и легитимные", - говорится в заявлении юридического советника штаба Трампа Дженни Эллис.
Ранее штат Мичиган официально подтвердил результаты выборов в штате, где победил демократ Джо Байден, который и получил 16 выборщиков от штата.
Трамп не признает поражение на выборах 3 ноября, его юристы оспаривают результаты голосования в ряде штатов, но пока безуспешно.
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