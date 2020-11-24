https://ria.ru/20201124/iski-1586007650.html

Штаб Трампа не перестанет подавать иски даже после сертификации голосов

Штаб Трампа не перестанет подавать иски даже после сертификации голосов

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа продолжит судебные иски, невзирая на сертификацию голосов в отдельных штатах, говорится в заявлении штаба. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T01:26

2020-11-24T01:26

2020-11-24T01:32

вашингтон

джо байден

мичиган

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа продолжит судебные иски, невзирая на сертификацию голосов в отдельных штатах, говорится в заявлении штаба.Ранее штат Мичиган официально подтвердил результаты выборов в штате, где победил демократ Джо Байден, который и получил 16 выборщиков от штата.Трамп не признает поражение на выборах 3 ноября, его юристы оспаривают результаты голосования в ряде штатов, но пока безуспешно.

https://ria.ru/20201123/trump-1585837039.html

вашингтон

мичиган

сша

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вашингтон, джо байден, мичиган, дональд трамп, сша, в мире